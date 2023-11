CARABINIERI – TRENTO * « TENTA IL FURTO IN UNA GIOIELLERIA IN PIENO CENTRO, ARRESTATO NEL CUORE DELLA NOTTE 41ENNE TUNISINO »

15.33 - venerdì 3 novembre 2023

Nel corso della nottata odierna, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino tunisino, pregiudicato di 41 anni, in quanto resosi responsabile di un tentato furto presso una gioielleria situata in pieno centro a Trento.

In particolare, il soggetto, tramite una mattonella di cemento – prelevata tra quelle utilizzate come “zavorra” di alcuni ombrelloni situati all’esterno di un vicino ristorante – aveva infranto la vetrina della gioielleria, provocando l’attivazione dell’allarme antintrusione e la chiamata al Numero Unico di Emergenza “112”. A questo punto i Carabinieri, immediatamente giunti sul posto, rintracciavano e bloccavano l’uomo poco distante, il quale opponeva tuttavia una certa resistenza agli stessi, tentando di colpirli a testate e minacciandoli ripetutamente di morte. L’arrestato è stato quindi accompagnato presso le camere di sicurezza del Comando Carabinieri di via Barbacovi, in attesa del giudizio direttissimo presso il Tribunale di Trento.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

.