CARABINIERI CLES (TN) * STUPEFACENTI: « TEDESCO 26ENNE ARRESTATO PER DETENZIONE E SMERCIO DI COCAINA, DENUNCIATA LA COMPAGNA 22ENNE »

Un tedesco di 26 anni è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Cles e la sua compagna, 22enne kosovara, denunciata in stato di libertà. I predetti dovranno difendersi dall’accusa di detenzione per lo smercio di cocaina. L’uomo dovrà anche rispondere di resistenza a un P.U. e di lesione personale, delitti per i quali è stato fermato.

Trasmetto comunicata stampa ed un foto dello stupefacente sequestrato.