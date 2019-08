PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * ONORIFICENZA DEL TIROLO A JUNCKER: KOMPATSCHER «, SEMPRE VICINO ALL’ALTO ADIGE E ALLE PROBLEMATICHE ALTOATESINE »

Onorificenza del Tirolo a Juncker, sempre vicino all’Alto Adige. Politica -L’ex presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha ricevuto l’Ordine dell’aquila del Tirolo. Presente anche Kompatscher: “E’ sempre stato attento alle problematiche altoatesine”.

“Sono onorato di ricevere l’Ordine dell’aquila del Tirolo, un territorio le cui montagne, e il modo di raggiungerne la cima, rappresentano il percorso dell’Europa, caratterizzato da grandi visioni da realizzare passo dopo passo”. Con queste parole l’ex presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha ricevuto oggi (10 agosto) una delle onorificenze tirolesi. A consegnarla, il governatore del Land Tirolo, Günther Platter, presente alla cerimonia anche il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher.

“Jean-Claude Juncker – spiega Kompatscher – ha sempre dimostrato grande disponibilità nei confronti dell’Alto Adige, aiutandoci in maniera concreta nella soluzione di alcune questioni che chiamavano in ballo la UE. Penso, ad esempio, alla concessione autostradale, oppure alla garanzia dei posti per gli studenti altoatesini in Austria. Non è per nulla scontato che un presidente della Commissione europea abbia un dialogo costante con i presidenti delle Regioni, e Juncker si è sempre dimostrato molto aperto da questo punto di vista, visitando, nel corso del suo mandato, anche l’Alto Adige”.

(Foto Land Tirol/Berger)