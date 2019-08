RAI * FORMAZIONE GOVERNO: « PER GLI SVILUPPI DELLA CRISI TG1 IN PRIMA SERATA E MARATONA DEI TG E GR »

omani, mercoledì 28 agosto Rai1 dedicherà agli sviluppi delle consultazioni svolte dal Quirinale uno Speciale Tg1 I giorni della crisi in prima serata a partire dalle 21.25. A condurre sarà Francesco Giorgino che avrà ospiti in studio e collegamenti.

Già nel pomeriggio, a partire dalle 15.40 e fino alle 20, la rete ammiraglia monitorerà le consultazioni con la maratona di quasi cinque ore dello Speciale del Tg1 sempre condotto da Francesco Giorgino con ospiti, commentatori e inviati dalle sedi istituzionali e dei partiti.

Mentre in mattinata, a partire dalle 7.35, sarà Radio1 ad aprire le finestre sugli sviluppi politici con Radio Anch’io a partire dalle 7.35 e fino alle 9.30 per poi passare la palla allo Speciale Gr1: diario della crisi dalle 10.05 fino alle 12. All’interno dello Speciale previsto anche il Gr1 con inizio variabile in base agli eventi. Anche i programmi come Zapping e L’estate di Radio 1 dedicheranno spazio alle consultazioni.

Dalle 10 e fino alle 13 sarà il Tg3 a raccogliere il testimone con uno speciale condotto da Alessandra Carli con ospiti in studio e collegamenti, Interverranno Antonio Macaluso, editorialista del Corriere della Sera, Wanda Marra del Fatto Quotidiano, Angela Mauro dell’Huffington Post e Gaetano Pedullà, direttore de La Notizia. In collegamento ci saranno Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano online, Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale e Luigi Contu, direttore dell’Ansa. All’interno dello speciale andrà in onda l’edizione del notiziario delle 12.

Anche RaiNews24 seguirà gli sviluppi della crisi con il “Diario della Crisi” condotto da Roberto Vicaretti, in onda dalle 10 fino alle 12. Ospiti in studio, i politici Alessandro Cattaneo (FI), Nicola Fratoianni (SI), Elisabetta Gualmini (PD), Adolfo Urso (FdI). In collegamento dalle sedi regionali RAI, anche giornalisti e saggisti come Gianfranco Pasquino, Davide Vecchi, Michele Brambilla, Alberto Castelvecchi, Antonella Rampino, Paolo Barbieri, Davide De Luca, Flavia Perina, Elena Polidori.

L’inviata di RaiNews24, Federica Mango farà il punto dal Quirinale sull’evoluzione di queste ore delicate. E dalle 16 alle 18 sarà il momento dello speciale Telegram in diretta con il direttore Antonio Di Bella.

Su Radio1 alle 16.05 e fino alle 19.00 tornerà lo Speciale Gr1 Diario della crisi. All’interno il Gr1 delle 17 e delle 18.

Nel corso delle giornate l’evoluzione della crisi politica troverà spazio anche all’interno di Uno Mattina Estate, Agorà Estate e su Tg2-Post.