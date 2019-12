CANALE 5 * “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « QUESTA SERA CHIARA SQUAGLIA SMASCHERA UNA FINTA DOTTORESSA TRA SPINTONI, INSEGUIMENTI E GOMME DELLA MACCHINA TAGLIATE  »

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Chiara Squaglia smaschera una donna che pratica interventi di chirurgia estetica nella sua abitazione, in pigiama, e senza essere in possesso di alcun titolo medico.

Quando l’inviata si presenta alla porta della donna per chiedere spiegazioni, quest’ultima la caccia in malo modo spingendola fuori dall’abitazione mentre il marito si affretta ad uscire di casa con un sacchetto contenente aghi e medicinali per interventi di chirurgia estetica. Il tutto documentato dalle forze dell’ordine che hanno verificato il contenuto della busta e scortato in caserma i due coniugi.

Terminato il servizio, Chiara Squaglia scopre che le ruote della sua macchina e di quella dell’attrice presente nel servizio erano state tagliate con un coltello. Coincidenze?