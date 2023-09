LORENZO DELLAI * MORTE ANNA PIA RIGON: « DONNA DI STRAORDINARIA SENSIBILITÀ SOCIALE E INCREDIBILE SPESSORE UMANO »

15.47 - domenica 24 settembre 2023

”Apprendo con tristezza la notizia della scomparsa di Anna pia Rigon, amica e grande testimone di vera dedizione alla causa delle persone in difficoltà. Ho avuto la fortuna di conoscerla prima come consigliera comunale di Trento, eletta nella nostra lista e poi, soprattutto come animatrice instancabile della Casa della Giovane. Scompare una donna di straordinaria sensibilità sociale e di incredibile spessore umano.”

*

Lorenzo Dellai

Trento