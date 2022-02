PD – NAZIONALE * PROSSIME AGORÀ: « ANALISI SU UCRAINA – LAVORO – SMART-WORKING – CRISI ENERGETICA, CON MALPEZZI – PROVENZANO – ASCANI »

15.46 - domenica 20 febbraio 2022

Pd, prossime Agorà su Ucraina,lavoro, smart working e crisi energetica. Idee per costruire il programma con, fra gli altri, Malpezzi, Provenzano, Ascani.

Prosegue il lavoro di definizione delle proposte delle agorà democratiche: la prossima settimana grande spazio al mondo del lavoro e ricadute delle tensioni in Ucraina.

Domani, lunedì 21, alle 18 agorà su zoom “L’Europa e la crisi russo-ucraina” con Marina Sereni, viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo, Enrico Borghi, deputato e responsabile Politiche per la Sicurezza nella Segreteria PD e Fabio Raspadori, professore di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università degli Studi di Perugia. Alle 20:45 agorà online “Crisi energetica e venti di guerra, il ruolo dell’Italia e dell’Europa” con l’europarlamentare Alessandra Moretti e i deputati PD Graziano Delrio e Andrea De Maria.

>Martedì 23 alle 10 agorà online “Smart working, un’opportunità per le aree interne – I cambiamenti del modello del lavoro” per definire la proposta di legge sul tema con il Vice Segretario PD Giuseppe Provenzano, Micaela Fanelli, Responsabile Nazionale PD per i Piccoli Comuni e capogruppo PD nel Consiglio Regionale del Molise e tra gli altri, il sociologo Domenico De Masi, la Segretaria Confederale della Cgil Tania Sacchetti, Giuseppe Mele, Direttore Coesione Territoriale e Infrastrutture Confindustria,il Presidente Uncem Marco Bussone, Mario Mirabile, Vice Presidente ‘South Working’, il Consigliere Delegato della ‘Randstad Group Italia’ Alessandro Ramazza, Lino Gentile, Sindaco di Castel del Giudice e Delegato Anci Aree interne, Sabrina Lucatelli, Direttrice di ‘Riabitare l’Italia’.

pomeriggio dalle 18 agorà online “Il lavoro autonomo: professioni e partite iva, quali nuovi diritti?” si concentrerà sulla correzione della norma sull’equo compenso e l’allargamento del campo dei diritti a partire da malattia e maternità. Insieme a Provenzano, Chiara Gribaudo, responsabile “Missione Giovani” nella Segreteria Nazionale PD, il senatore Tommaso Nannicini Delegato PD per l’Innovazione Digitale e il deputato Federico Conte (Mdp-Art1), si confronteranno le categorie. Hanno confermato la loro presenza Anna Rita Fioroni (Confcommercio Professioni), Daniel Zanda (vIVAce!), Emiliana Alessandrucci (CoLAP Nazionale), Maurizio Bekar (Commissione Nazionale Lavoro Autonomo FNSI), Armando Zambrano (Professioni Italiane), Francesco Paolo Perchinunno (AIGA), Maria Pia Nucera (ADC), Anna Soru (ACTA), Alberto Oliveti (ADEPP), Giampaolo Di Marco e Adriano Sponzilli (ANF), Matteo De Lise (UNGDEC) e Carlo Ghirlanda e Giampiero Malagnino (ANDI).

Alle 18:30 l’agorà online “Il Cinema e l’Audiovisivo a Roma e in Italia” farà incontrare l’assessore allo sviluppo economico della regione lazio Paolo Orneli con creativi (autori, sceneggiatori, registi come Maurizio Sciarra), produttori ed editori indipendenti come Antonello Faretta e la presidente di DOC.it, associazione documentaristi italiani Claudia Pampinella, tecnici e maestranze,rappresentanti delle categorie come il regista e produttore Marco Luca Cattaneo e Mario Perchiazzi per la CNA cinema e audiovisivo, l’ex componente del CdA Rai Rita Borioni, il senatore PD Francesco Verducci, il coordinatore delle agorà Nicola Oddati.

Mercoledì 24 al mattino agorà online su smartworking e digitalizzazione per le aree interne promossa da Micaela Fanelli con il Responsabile Nazionale PD Enti Locali Francesco Boccia, la Sottosegretaria al MISE Anna Ascani, il Presidente “Obiettivo Remain” Massimo Di Filippo, i senatori PD Tommaso Nannicini e Alan Ferrari, il Presidente di Leganet Alessandro Broccatelli, il Segretario PD Molise, Vittorino Facciolla, la Direttrice del Centro Ar.I.A dell’Università degli Studi del Molise, Luisa Corazza.

Alle 20:45 agorà online su come “Rilanciare gli Istituti Tecnici e Professionali: i passi verso il cambiamento” su come riformare gli istituti e rendere più efficace la collaborazione tra scuola e impresa con la capogruppo PD al Senato, Simona Malpezzi, il Consigliere Regionale PD della Lombardia Fabio Pizzul, Cristina Grieco (Consigliera del Ministro dell’Istruzione), dirigenti scolastici, docenti e ricercatori.

Giovedì 25 nuovo appuntamento online dalle 20:30 su come “Ripensare il rapporto tra scuola e lavoro in un mondo radicalmente cambiato” con la Capogruppo in Senato Simona Malpezzi e il deputato Pd Serse Soverini a confronto con dirigenti scolastici, esperti di didattica digitale e operatori della formazione professionale.

Altre agorà in programma online domani alle 17 sui servizi di prossimità per infanzia e adolescenza con la responsabile scuola e università della segreteria PD Manuela Ghizzoni. Due agorà su sport e salute: domani online dalle 20.45 con l’ex ct della nazionale di volley e responsabile sport nella segreteria PD Mauro Berruto insieme al costituzionalista Marco Plutino, e martedì alle 18 presso la sedel del PD di Matera.

Mercoledì 23 agorà online dalle 18 “Salute e futuro dell’Europa – Cosa può fare l’Europa per garantire ai cittadini europei una sanità equa, sicura e per tutti” con l’eurodeputata Patrizia Toia, e tra gli altri la Prorettrice dell’Università degli Studi Milano per l’internazionalizzazione Antonella Baldi, l’epidemiologo e statistico Carlo La Vecchia, i segretari del PD Milano e Lombardia, Silvia Roggiani e Vinicio Peluffo. Alla stessa ora online appuntamento su “Dati, algoritmi, intelligenza artificiale, sorveglianza: cosa rischiamo davvero come cittadini?” con Fabio Malagnino (docente in comunicazione pubblica presso UniTo), Mauro Berruto, i parlamentari PD Chiara Gribaudo, Filippo Sensi e Matteo Orfini, l’ex commissario AgCom Antonio Nicita e Chiara Foglietta, assessora alla transizione ecologica e digitale, innovazione, mobilità e trasporti del Comune di Torino.

Venerdì 25 ancora tre agorà online: alle 18 su alimentazione e sostenibilità con il senatore Francesco Verducci, e su Partiti e Democrazia con il deputato Adrea De Maria organizzata insieme alla nuova Segreteria regionale del PD dell’ Emilia Romagna e da Articolo 1 e alle 18:30 “Diritto all’abitare: quali soluzioni?” con Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa del Comune di Milano, Giuseppe Jannuzzi, Segr. Gen. Sunia Milano, Carlo Cerami, Presidente REDO Sgr SpA, Matteo Busnelli, Lega COOP Lombardia, Silvia Mugnano, prof.ssa di sociologia urbana dell’ Università Bicocca.