FDI – GRUPPO COMUNE TRENTO * CORTEO ANARCHICI: « ANCORA UNA VOLTA IL CONTO ARRIVA ALLA CITTÀ, AI CITTADINI E AGLI ESERCENTI »

Solito copione, solite gesta per i soliti noti “figli di papà” che se ne fregano delle regole e del senso del rispetto per i beni comuni e per la proprietà privata. Era ampiamente prevedibile quanto è accaduto durante il corteo degli anarchici svoltosi nel tardo pomeriggio di venerdì scorso a sostegno di Alfredo Cospito, anarchico detenuto al 41 bis nel carcere di Sassari.

La scelta di non intervenire per evitare il contatto fisico, seppur condivisibile per alcuni aspetti, lascia ancora una volta “l’amaro in bocca” a tutti i cittadini perbene che non si capacitano di come tali situazioni possano concretizzarsi nella nostra città.

Chi ha manifestato per le vie del centro nel pomeriggio di venerdì è indiscutibilmente collegato a doppio filo all’ideologia di una certa sinistra fatta di centri sociali e politici

prezzolati che per questi delinquenti vorrebbero sempre tappeti rossi e guanti di velluto… perché in fin dei conti sono dei “bravi ragazzi”!

Doverosa l’indignazione del Sindaco Ianeselli, ma quale sarebbe stato il livello di questa indignazione se a compiere atti del genere fossero stati ragazzi collegati al mondo di destra? l famosi “guanti di velluto”!

Esprimiamo tutta la nostra solidarietà agli esercenti e ai proprietari degli immobili del centro che hanno visto le loro attività e i loro muri vandalizzati.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.