PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 30 AGOSTO / ZERO DECESSI / 13 NUOVI CONTAGI / QUASI 680.000 VACCINAZIONI »

Coronavirus: il bollettino di lunedì 30 agosto 2021.Zero decessi, 13 nuovi contagi, quasi 680.000 vaccinazioni.

Nessun paziente in rianimazione, 26 ricoverati, zero decessi, 13 nuovi contagi e vaccinazioni vicine alle 680.000 dosi somministrate. Sono i dati principali del bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla situazione coronavirus in Trentino. Sono 8 i nuovi casi positivi al molecolare e 5 all’antigenico che risultano a fronte di 155 tamponi molecolari e 921 tamponi rapidi antigenici effettuati. I molecolari poi confermano 13 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I nuovi guariti sono 29, per un totale di 45.605 da inizio pandemia.

Tra i nuovi casi positivi troviamo un minore tra gli 11 e i 13 anni e 3 ragazzi fra i 14 e 19 anni.

La situazione ospedaliera vede un nuovo ricovero a fronte di nessuna dimissione, per un totale di 26 pazienti ricoverati di cui nessuno in terapia intensiva.

Sul fronte vaccinazioni, questa mattina il numero di dosi somministrate era pari a 679.296, di cui 306.173 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 67.500 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 90.811 dosi e tra i 60-69 anni 107.670 dosi.