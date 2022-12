ITA AIRWAYS CVING * ASSUNZIONI 2023: « DUE LE GIORNATE DI RECRUITING, PER SELEZIONARE IL NUOVO PERSONALE DI VOLO (14-16/12) »

14.32 - lunedì 05 dicembre 2022

ITA Airways investe sulle persone e lo fa con un nuovo piano di assunzioni previsto per il 2023 che comporterà l’entrata in azienda di nuovo personale navigante, sia di nuovi piloti che di nuovi assistenti di volo. La Compagnia di bandiera ha pianificato un massiccio piano di recruitment in collaborazione con la società CVing, specializzata in progetti e servizi digitali legati al mondo HR.

ITA Airways e CVing saranno insieme per ricercare nuovi professionisti del settore naviganti in due giornate di recruiting, che si terranno:

• 14 dicembre a Roma presso TH Roma Carpegna Palace, Via Aurelia, 481, 00165 Roma RM

• 16 dicembre a Milano presso Crowne Plaza Milan Linate, Via K.Adenauer, 3, 20097 San Donato Milanese MI

Le posizioni professionali ricercate saranno: Assistenti di volo certificati – Aspiranti Assistenti di volo – Piloti.

La partecipazione alle giornate di selezione sarà totalmente gratuita, sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma Eventbrite, cliccando il link presente sia sulla pagina Facebook che sul profilo Linkedin di CVing.

Con questa iniziativa prende il via il nuovo piano di assunzioni 2023, supporto necessario per perseguire la centralità del cliente, pilastro della strategia di ITA Airways.