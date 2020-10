CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « MOGOL CON I SUOI “GIARDINI DI MARZO” OSPITE DI “SPERANZA VERDE” DI LUCA SARDELLA »

Giulio Rapetti Mogol, il più grande autore della storia della musica italiana, grazie a Luca Sardella ha aperto le porte della sua casa in Umbria ai telespettatori di Striscia la notizia per mostrare “I Giardini di marzo”, il suo personale angolo di paradiso – fatto di laghetti, ninfee e ciliegi – cui ha dato lo stesso nome del capolavoro autobiografico scritto per Lucio Battisti, una delle più alte vette creative raggiunte dal duo.

Mogol è il primo ospite della nuova edizione di “Speranza verde”, la rubrica curata da Luca Sardella che ogni settimana racconta piccole grandi storie legate al mondo della natura e dell’agricoltura: «“Speranza verde” – spiega Sardella – è l’auspicio affinché i pollici incolori possano guardare con più attenzione il verde e la natura e i pollici verdi possano erudirsi sempre di più. Contro il malumore, regaliamoci un fiore».

Appuntamento a domani sera, sabato 3 ottobre 2020, all’interno del tg satirico di Antonio Ricci.