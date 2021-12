COMMISSIONE EUROPEA * AIUTI DI STATO:« APPROVATO UN REGIME DI BUONI PER 610 MILIONI A SOSTEGNO DELLA BANDA LARGA AD ALTA VELOCITÀ, PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN ITALIA »

13:43 - 15/12/2021

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime di buoni per 610 milioni di € a sostegno dell’accesso ai servizi a banda larga ad alta velocità da parte delle piccole e medie imprese in Italia.

Nel quadro delle norme UE in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato un regime di buoni per 610 milioni di € volto ad aiutare le piccole e medie imprese (PMI) ad accedere ai servizi a banda larga ad alta velocità. La misura sosterrà l’accesso delle PMI a connessioni Internet efficaci, consentendo loro di beneficiare di servizi e offerte online e limitando nel contempo le distorsioni della concorrenza. La misura rientra in una strategia globale che l’Italia ha messo in atto per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese nel contesto della digitalizzazione del paese e contribuirà anche agli obiettivi strategici dell’UE relativi alla transizione digitale.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Con questo regime di buoni per 610 milioni di € l’Italia intende incrementare il numero di PMI che si abbonano a servizi a banda larga ad alta velocità nelle zone in cui sono disponibili infrastrutture adeguate che non vengono però ancora utilizzate in misura sufficiente. Ciò contribuirà allo sviluppo economico delle PMI in Italia, garantendo nel contempo che la concorrenza non sia indebitamente falsata.”

Il regime italiano offrirà sostegno sotto forma di buoni destinati alle PMI che si abboneranno a servizi a banda larga in grado di garantire una velocità di download di almeno 30 megabit al secondo (Mbps). Scopo del regime è incentivare un maggior numero di PMI ad avvalersi dei servizi a banda larga ad alta velocità in Italia, facilitando in tal modo il loro sviluppo economico. Sebbene in Italia vi sia abbondanza di reti in grado di fornire i servizi a banda larga ammissibili, i dati disponibili mostrano che l’utilizzo dei servizi a banda larga ad alta velocità da parte delle PMI continua ad essere relativamente basso.

I buoni favoriranno l’aumento dell’utilizzo di tali servizi da parte delle PMI, coprendo parte dei costi di installazione dei servizi a banda larga ad alta velocità e del canone mensile, per un periodo massimo di 24 mesi. I buoni possono essere utilizzati per abbonarsi a nuove connessioni o per potenziare le connessioni esistenti, a condizione che le connessioni prevedano una velocità di download minima di almeno 30 Mbps e che il buono sia utilizzato per abbonarsi al servizio con le prestazioni più elevate disponibili nei locali della PMI interessata.

Ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, l’Italia ha notificato la misura di sostegno alla Commissione perché la valuti. La Commissione ha constatato che il regime costituisce un aiuto di Stato a favore sia delle PMI che dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e ha pertanto valutato la misura alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato, in particolare dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, che consente di concedere aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche.

La Commissione ha concluso che la misura è necessaria per far fronte a un fallimento del mercato a livello di utilizzo dei servizi a banda larga ammissibili da parte delle PMI in Italia. La misura risulta inoltre avere un effetto di incentivazione, in quanto i buoni copriranno una parte dei costi di abbonamento a nuove connessioni o di potenziamento delle connessioni esistenti. Infine, sono previste misure di salvaguardia sufficienti per evitare indebite distorsioni della concorrenza. In particolare, l’Italia ha effettuato una valutazione di mercato e una consultazione pubblica per valutare la disponibilità di infrastrutture a banda larga, individuare i fornitori ammissibili e raccogliere informazioni per calcolare la loro quota di mercato. Inoltre, la misura sarà tecnologicamente neutrale e garantirà la parità di trattamento dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica. A tale riguardo, le PMI potranno utilizzare i buoni per abbonarsi ai servizi a banda larga oggetto del sostegno offerti da qualsiasi prestatore in grado di fornirli, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, a condizione che esse sottoscrivano un contratto relativo al servizio con le prestazioni più elevate disponibile nei loro locali.

Alla luce di tali dati, la Commissione ha concluso che il regime risulta in linea con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, in quanto esso permetterà di incrementare sia l’accesso ai servizi Internet per le PMI sia la fornitura di servizi a banda larga da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato unico.

Contesto

La connettività a banda larga riveste un’importanza strategica per la crescita e l’innovazione in tutti i comparti dell’economia così come ai fini della coesione sociale e territoriale. La misura contribuisce agli obiettivi strategici dell’UE definiti nella comunicazione Gigabit, nella comunicazione “Plasmare il futuro digitale dell’Europa”, nella comunicazione “Bussola per il digitale 2030” e nella proposta di decisione della Commissione che istituisce il programma strategico per il 2030 “Percorso per il decennio digitale”.

Nel settore della banda larga, le norme in materia di aiuti di Stato prevedono che le misure sul versante della domanda possano integrare le misure sul versante dell’offerta finalizzate alla realizzazione delle infrastrutture, sostenendo la fruizione dei servizi a banda larga utilizzando le infrastrutture realizzate. I regimi di buoni possono essere utilizzati per sostenere gli abbonamenti ai servizi a banda larga riducendo i costi per gli utenti finali.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57496 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’UE figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).