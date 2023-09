BIDIMEDIA * SONDAGGIO SWG 11 SETTEMBRE: « FDI AL 28,5% / PD 19,7% / M5S 17,4% / LEGA 9,6% / FI 6,4% / AZIONE 3,8% / VERDI E SINISTRA 3,3% »

08.53 - martedì 12 settembre 2023

Sondaggio SWG – 11 Settembre: torna a crescere FDI, bene il M5S, PD in calo sotto il 20%.

Torna, come ogni lunedì, l’appuntamento del sondaggio SWG nel TgLa7 di Enrico Mentana.

In questa rilevazione troviamo importanti variazioni. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni torna a crescere dopo il deciso calo della scorsa settimana, salendo al 28,5%. In crescita anche la Lega di Salvini che guadagna lo 0,2% arrivando al 9,6%. Forza Italia, dopo il deciso calo della scorsa rilevazione, rimane stabile ad un valore molto basso: 6,4%.

Il Partito Democratico di Elly Schlein continua il su e giù attorno al 20%, ora in deciso ribasso al 19,7% (-0,4%). In risalita, dopo il buon risultato della scorsa settimana l’altro principale partito di opposizione, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, ora al 17,4%.

Spostandoci nell’area dell’ex Terzo Polo, Azione, il partito guidato da Carlo Calenda è rivelato in crescita e ora è al 3,8% (+0,3%), mentre Italia Viva di Renzi ne perde due, di decimi, scendendo al 2,6%. Tra i piccoli partiti ulteriore rimane stabile Alleanza Verdi e Sinistra al 3,3% mentre +Europa ne guadagna “solo” uno salendo al 2,7%. Tra le liste extraparlamentari, Per l’Italia di Paragone è in calo all’1,9%, così come Unione Popolare guidata dall’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris che perde due decimi, scendendo dall’1,9% all’1,7%. La percentuale di chi non si esprime cala di un punto ed ora è al 39%.