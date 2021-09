PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA (TN) * “ ALI A RISCHIO – GLI UCCELLI RAPACI OSSERVATI SPECIALI ”: « APPUNTAMENTO A CLES, MARTEDÌ 7 SETTEMBRE ALLE 20.30 »

Appuntamento martedì 7 settembre alle 20.30 a Cles. I martedì del Parco: “Ali a rischio. Gli uccelli rapaci osservati speciali”.

Nuovo appuntamento con il ciclo di incontri I martedì del Parco, martedì 7 settembre alle 20.30 presso la Sala Borghesi Bertolla di Cles, in via Marco da Cles 2. “Ali a rischio. Gli uccelli rapaci osservati speciali”, è il titolo della serata a cui parteciperanno Luigi Marchesi, ornitologo, e Elena Guella, funzionario del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia autonoma di Trento.

Il futuro degli uccelli rapaci al centro dunque del nuovo appuntamento organizzato dal Parco Naturale Adamello Brenta, per il ciclo “Conversazioni sulla natura”, dopo, fra gli altri, quelli dedicati fra l’altro alle api, all’allevamento sostenibile, alle orchidee, alla geologia.

La serata rientra anche nel progetto “Cles x l’Agenda 2030”, promosso dalle varie realtà della zona, fra cui il Comune di Cles, la Biblioteca, la Pro Loco, per diffondere la conoscenza dell’Agenda 2030, in collaborazione con altri soggetti territoriali come il Parco Naturale Adamello Brenta e il Muse. Il Parco in particolare curerà anche un’attività rivolta ai più piccoli il 17 settembre, alle 15.30, in località Bersaglio, sempre a Cles, dal titolo “detective della natura”.

La serata sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Parco @pnabgeopark.

Per partecipare all’evento “dal vivo”, nel pieno rispetto delle disposizioni ministeriali in materia di sicurezza, con riferimento all’emergenza sanitaria Covid 19, è richiesta la certificazione Green

Pass Sarà necessario inoltre prenotarsi all’indirizzo [email protected] o telefonando al 0465 806666.