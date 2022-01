AUTOSTRADE PER L’ITALIA * PROGRAMMA EURO MEDIUM TERM NOTES (EMTN): « COLLOCATO 1 MILIARDO DI OBBLIGAZIONI SUL MERCATO, CON DURATA 6 E 10 ANNI »

Il closing ed il regolamento dei due Bond è atteso per il 25 gennaio 2022.

L’emissione obbligazionaria è stata supportata da un sindacato di banche, nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di joint-bookrunner, Banca Akros, BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, e UniCredit.

Gli studi legali White & Case e Linklaters hanno supportato, rispettivamente, la Società e le Banche.

Il presente comunicato stampa non costituisce una offerta per la vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America o in ogni altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’approvazione da parte delle autorità locali o sarebbe comunque vietata ai sensi di legge. I titoli non sono stati, né si prevede saranno in futuro, registrati ai sensi della legge statunitense Securities Act of 1933 (il “Securities Act”), pertanto non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a US person eccetto in regime di registrazione ai sensi del Securities Act o di deroga.