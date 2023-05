GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * COMUNI TRENTINO E ALTO ADIGE: ASSESSORE OSSANNA, « ALLO STUDIO IL LIMITE DEI TRE MANDATI DEI SINDACI »

13.06 - mercoledì 17 maggio 2023

Mantenere in essere la nostra legge regionale sul limite dei tre mandati per i sindaci della Regione autonoma Trentino – Alto Adige. È con questo l’obiettivo che la giunta regionale ha deciso di affidare all’avvocato Fabio Corvaja l’incarico di consulenza per esaminare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.60 del 2023 e dovrà dare una risposta entro il 21 giugno 2023.

“Le conclusioni formulate dalla Corte costituzionale incidono in modo significativo sul tema della competenza legislativa primaria in materia di enti locali – ha dichiarato l’assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna – occorre pertanto valutare gli effetti di tale sentenza sull’ordinamento regionale, anche in prospettiva di un eventuale intervento legislativo attuativo delle norme statutarie.

L’articolo 4, comma 1, n.3) dello Statuto speciale di autonomia attribuisce alla Regione la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Il limite dei tre mandati consecutivi per tutti i sindaci e gli assessori comunali, previsti dalla normativa regionale, ha contribuito alla piena rappresentanza delle minoranze linguistiche negli organi elettivi comunali – ha precisato Ossanna – favorendo le condizioni di continuità amministrativa negli enti locali e assicurando i tempi necessari per far maturare all’interno di ciascun gruppo linguistico un congruo ricambio della classe dirigente delle comunità locali pertanto – ha concluso l’assessore – abbiamo deciso di richiedere un parere sulla possibilità di mantenere l’attuale disciplina regionale sul limite dei mandati di sindaci”.

GUTACHTEN ÜBER DIE MANDATSBESCHRÄNKUNG FÜR BÜRGERMEISTER

Die Regionalregierung beabsichtigt das Regionalgesetz zur Mandatsbeschränkung auf drei Amtsperioden für die Bürgermeister der Autonomen Region Trentino-Südtirol beizubehalten. Vor diesem Hintergrund wurde dem RA Dr. Fabio Corvaja der Beratungsauftrag erteilt, um die Auswirkungen des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes Nr. 60/2023 zu analysieren. Das Gutachten muss der Regionalregierung innerhalb 21. Juni 2023 vorgelegt werden.

„Die vom Verfassungsgerichtshof angeführten Schlussfolgerungen wirken sich maßgeblich auf die Frage der primären Gesetzgebungsbefugnis auf dem Sachgebiet der örtlichen Körperschaften aus“, erklärte der Regionalassessor für örtliche Körperschaften Lorenzo Ossanna, „weshalb die Auswirkungen dieses Erkenntnisses auf die Ordnung der Region auch im Hinblick auf eine neue Durchführungsbestimmung zum Sonderstatut zu prüfen sind. Die Region hat nämlich gemäß Art. 4 Abs. 1 Z. 3 des Sonderstatuts in Sachen Ordnung der örtlichen Körperschaften und der entsprechenden Gebietsabgrenzungen primäre Gesetzgebungsbefugnis. Die in der regionalen Gesetzgebung vorgesehene Mandatsbeschränkung für alle Bürgermeister und Gemeindereferenten auf drei aufeinander folgende Amtsperioden hat zur umfassenden Vertretung der Sprachminderheiten in den gewählten Gemeindeorganen beigetragen, was die Voraussetzungen für die Kontinuität der Verwaltung in den örtlichen Körperschaften schafft und die notwendige Zeit für einen angemessenen Wechsel der Gemeindepolitiker innerhalb jeder Sprachgruppe gewährleistet. Angesichts dessen wurde beschlossen, ein Gutachten über die Möglichkeit der Beibehaltung der in den geltenden regionalen Bestimmungen vorgesehenen Mandatsbeschränkung einzuholen.“

