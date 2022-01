AUDIWEB * TOTAL DIGITAL AUDIENCE – NOVEMBRE: « IL 90,3% DELLA POPOLAZIONE MAGGIORENNE (38,9 MILIONI) HA NAVIGATO DA MOBILE – SMARTPHONE – TABLET »

17:34 - 25/01/2022

Nel mese di novembre sono stati 44,3 milioni di individui online. Il 90,3% della popolazione maggiorenne (38,9 milioni) ha navigato da Mobile – Smartphone e/o Tablet -, mantenendo un livello stabile e di massima concentrazione dell’audience online da questi device. La total digital audience nel giorno medio ha raggiunto 36,9 milioni di individui dai 2 anni, online 2 ore 21 minuti in media per persona.

La total digital audience nel mese di novembre 2021

La Total Digital Audience ha raggiunto 44,3 milioni di utenti nel mese di novembre 2021, il 75,2% della popolazione dai 2 anni in su, online complessivamente per 58 ore e 31 minuti per persona. Sono stati 38,9 milioni gli individui che si sono collegati da Mobile (Smartphone e/o Tablet), pari al 90,3% della popolazione maggiorenne, confermando un dato stabile e l’alto livello di concentrazione di questa modalità di fruizione di internet.

Nel giorno medio la total digital audience ha registrato 36,9 milioni di persone dai 2 anni in su, online dai device rilevati (Computer e Mobile) in media per 2 ore e 21 minuti per persona. Il 77,9% dei 18-74enni, pari a 33,6 milioni, ha navigato almeno una volta nel giorno medio da Mobile, dedicando a questa modalità di fruizione 2 ore e 8 minuti per persona.

Nel giorno medio a novembre erano online il 64,2% degli uomini (18,5 milioni) e il 61% delle donne (18,4 milioni), con una concentrazione superiore nelle fasce d’età più mature, in particolare tra i 35-44enni – online nell’88,2% dei casi -, dei 45-54enni – online nell’85,8% dei casi – e dei 25-34enni – online nell’84,7% dei casi. Per quanto riguarda la provenienza geografica degli utenti online, nel giorno medio hanno navigato il 65,9% della popolazione del Nord Ovest (10,4 milioni), il 62,9% del Nord Est (7,2 milioni), 62,9% del Centro (7,3 milioni) e il 59,6% del Sud e Isole (11,9 milioni).

Dal punto di vista dei consumi, analizzando i dati del tempo speso online nel giorno medio risulta che a novembre le donne hanno navigato qualche minuto in più degli uomini (2 ore e 27 minuti contro le 2 ore e 14 minuti degli uomini), mentre i 18-24enni raggiungono le 2 ore 53 minuti trascorse online, seguiti per poche manciate di secondi in meno dai 25-34enni (2 ore 45 minuti) e dai 35-44enni (2 ore 36 minuti), senza sottovalutare il tempo speso dagli over 64enni che sfiora le due ore online (1 ora e 53 minuti) nel giorno medio.