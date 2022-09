ENAC * ASSEMBLEA ICAO: PRESIDENTE DI PALMA, « SOSTENIBILITÀ E COMBUSTIBILI ALTERNATIVI, PER LA RICONCILIAZIONE CON L’AMBIENTE »

19.45 - mercoledì 28 settembre 2022

Il presidente Enac Pierluigi Di Palma interviene alla 41a assemblea dell’ICAO. “Sostenibilità e combustibili alternativi, per la riconciliazione con l’ambiente”.

E’ in corso a Montreal 41a Assemblea Generale dell’ICAO – Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile – organismo dell’ONU costituito da 193 Paesi membri. Durante i lavori di oggi ha preso la parola il Presidente dell’Enac, Avvocato dello Stato Pierluigi di Palma, che ha sottolineato nel suo intervento la necessità di una cooperazione e una coordinamento tra gli Stati per il futuro dell’aviazione civile: “Siamo tutti consapevoli che le questioni relative all’aviazione civile non possono essere considerate senza un approccio cooperativo e coordinato – ha detto – in questo contesto, il ruolo che ogni singolo Stato può svolgere nel settore dell’aviazione civile è strategico ed è assolutamente fondamentale il contributo delle organizzazioni internazionali”.

Di Palma ha poi parlato di innovazione e sostenibilità, con un chiaro riferimento agli obiettivi che si è dato l’ICAO per il 2050: “Tutti riconosciamo la necessità di innovare il settore attraverso scelte sostenibili nel rispetto dell’ambiente – ha evidenziato Di Palma – che comporti la lotta ai cambiamenti climatici e la ricerca di un sistema di trasporto multimodale, efficiente sotto il profilo delle risorse, competitivo e sostenibile e l’uso di combustibili alternativi, in linea con la visione dell’ICAO del 2050”.

L’Assemblea Generale ICAO si riunisce una volta ogni tre anni per elaborare la politica dell’Organizzazione ed eleggere i 36 membri del Consiglio, l’organo esecutivo, suddivisi in tre fasce che, per categoria di rilevanza, rappresentano i Paesi con una significativa storia industriale aeronautica e un’incisiva politica del trasporto aereo, al quale assegnare la missione di governo per il successivo triennio.