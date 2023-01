RAI 3 – “MEZZ’ORA IN PIÙ”: « CONFRONTO TRA I CANDIDATI ALLA SEGRETERIA DEL PD / L’ARRESTO DI MESSINA DENARO / L’EVOLUZIONE DELLA GUERRA IN UCRAINA » (22/1)

11.38 - domenica 22 gennaio 2023

Il primo confronto televisivo tra i quattro candidati alla segreteria del Partito Democratico, l’arresto di Matteo Messina Denaro, l’andamento della guerra in Ucraina dopo il vertice del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina che si è riunito nella base Nato di Ramstein, in Germania. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 22 gennaio, a partire dalle 14.30 su Rai 3. Ospiti di Lucia Annunziata, i quattro candidati alla segreteria del Pd, Paola De Micheli, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Stefano Bonaccini, lo storico John Dickie, il giornalista del Corriere della Sera Giovanni Bianconi e il presidente di Fincantieri Claudio Graziano.