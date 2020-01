APT ALPE CIMBRA * “ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP: « LUNEDì 27 E MARTEDì 28 GENNAIO AL VIA IL TROFEO CASSA RURALE VALLAGARINA »

È salito a 33 il numero delle nazioni iscritte all’edizione 2020 dell’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP, che verrà aperta lunedì 27 e martedì 28 gennaio con il Trofeo Cassa Rurale Vallagarina, valido come Selezioni della squadra italiana, con lo spettacolare team event di mercoledì, in versione serale, a fare da prologo alle gare internazionali di venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio.

La segreteria dell’evento, intanto, ha registrato l’iscrizione della Spagna, un gradito ritorno visto che era assente da più di un lustro e che va ad aggiungersi alle altre 32 rappresentative nazionali che avevano già confermato la propria presenza, tra cui tutte le migliori squadre a livello europeo, quali Austria (prima nel medagliere lo scorso anno davanti all’Italia), Svizzera, Svezia e Germania. Una delle note liete è poi rappresentata dal gradito ritorno degli Stati Uniti, il cui team nazionale da alcune stagioni e fino alle Olimpiadi di Pechino 2022 ha trovato proprio nella skiarea di Folgaria la propria base d’allenamento alpina.

Il “mondialino” giovanile, che dal 2011 ha preso fissa dimora a Folgaria, si appresta dunque a vivere un’altra edizione dagli alti contenuti tecnico-sportivi e a lanciare in orbita i campioni di domani, come confermato da un albo d’oro in cui figurano campioni del calibro di Henrik Kristoffersen, Sofia Goggia, Dominik Paris (che nel 2004 s’impose in gigante davanti a Marcel Hirscher) e Mikaela Shiffrin, giusto per citare alcuni degli attuali protagonisti in Coppa del Mondo.

In gara ci saranno anche gli atleti provenienti dalle lontane Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Cile e Argentina, ma anche i baby sciatori di Taipei Cinese e Malaysia, che daranno un motivo di interesse in più all’evento.

Nonostante il cambio di data, dalla fine di marzo alla fine di gennaio, tutti i migliori team del panorama dello sci alpino internazionale hanno voluto esserci, a testimonianza del credito e dell’importanza di cui gode l’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP.

I primi a scendere in pista, all’inizio della prossima settimana, saranno le giovani leve dello sci in rappresentanza di tutti i comitati regionali della Fisi, che andranno in cerca del pass per la fase internazionale, chiamati a difendere i colori della squadra A e B italiane, in cui troveranno posto in totale 20 atleti. Lunedì 27 gennaio, a partire dalle 9, ci saranno lo slalom gigante ragazzi sulla pista Agonistica e slalom speciale allievi sulla Martinella Nord, con il pubblico che potrà seguire lo sviluppo di entrambe le prove dall’accogliente parterre.

Il giorno seguente, martedì 28 gennaio, si gareggerà a piste invertite, con gli under 14 impegnati in slalom speciale sulla Martinella Nord e gli under 16 in slalom gigante sull’Agonistica.

Il programma dell’ALPECIMBRA FIS Children Cup

DOMENICA 26 GENNAIO

Folgaria: ore 16.00 – alla Sala Riunioni del Palaghiaccio – Riunione di Giuria per le Selezioni della Squadra Italiana

ore 18.30 – in Piazza San Lorenzo – Cerimonia di apertura delle Selezioni della Squadra Italiana

LUNEDÌ 27 GENNAIO

Fondo Grande: Trofeo Cassa Rurale Vallagarina – 50° Selezioni della Squadra italiana

Ore 9.00 – Gigante ragazzi (under 14) pista Agonistica e Slalom allievi (under 16) pista Martinella Nord

Folgaria: ore 17.00 – alla Sala Riunioni del Palaghiaccio – Riunione di Giuria per le Selezioni della Squadra Italiana

MARTEDÌ 28 GENNAIO

Fondo Grande: Trofeo Cassa Rurale Vallagarina – 50° Selezioni della Squadra italiana

Ore 9.00 – Gigante allievi (under 16) pista Agonistica e Slalom ragazzi (under 14) pista Martinella Nord

Folgaria Piazza S. Lorenzo: Ore 15.30 – Premiazioni del Trofeo Cassa Rurale Vallagarina – 50° Selezioni della Squadra italiana

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO

Folgaria: Ore 10:00 – 12:00 – Ufficio Gare Palaghiaccio Distribuzione pettorali Team Event Parallelo a squadre

Costa di Folgaria: Ore 13:00 – 14:00 – Nel parterre distribuzione Pettorali Team Event

Ore 14.00 – 14.20 – pista Dosso della Madonna – Ricognizione Team Event

Ore 14.30 – pista Dosso della Madonna – Inizio fase eliminatoria – Partenza 1ª Nazione – 1 discesa per atleta

Ore 18:30 – Dosso della Madonna – Inizio fase finale 16 squadre Team Event

GIOVEDÌ 30 GENNAIO

Folgaria: Sala Riunioni del Palaghiaccio – 9.30 Accreditamento e controllo passaporti.

Ore 15.00 – Riunione di Giuria e sorteggi ALPECIMBRA FIS Children Cup

Folgaria: ore 15.00/19.00 Villaggio – Piazza S. Lorenzo

ore 18.00 – Cerimonia di apertura dell’ALPECIMBRA FIS Children Cup

VENERDÌ 31 GENNAIO

Fondo Grande: ALPECIMBRA FIS Children Cup

Ore 9.00 – Gigante ragazzi (under 14) pista Agonistica e Slalom allievi (under 16) pista Martinella Nord

Ore 09.00 – 13.00: Race Village

Folgaria: ore 17.00 – Sala Riunioni del Palaghiaccio – Riunione di Giuria e sorteggi dell’ALPECIMBRA FIS Children Cup

ore 20.00 – Party delle Nazioni

SABATO 1 FEBBRAIO

Fondo Grande: ALPECIMBRA FIS Children Cup

Ore 9.00 – Gigante allievi (under 16) pista Agonistica e Slalom ragazzi (under 14) pista Martinella Nord

Ore 09.00 – 13.00: Race Village

Folgaria: Ore 15.00 – Cerimonia di premiazione dell’ALPECIMBRA FIS CHILDREN CUP

SABATO 8 FEBBRAIO

Trento: Dalle ore 14.30 alle ore 17: 52° Premio di Pittura Cassa Rurale di Trento – Piazza Fiera