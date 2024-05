MAESTRI (PD) – INTERROGAZIONE * CASTELLO BUONCONSIGLIO: «CONCORSO PER DIRETTORE, LA GIUNTA PAT COME IL SENSITIVO CROISET CONOSCE IL FUTURO?»

11.33 - martedì 28 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Lucia Maestri del PD interroga per conoscere la capacità di preveggenza della Giunta provinciale. Forse non ha le doti sensitive di Gerard Croiset, ma in materia di preveggenza anche la Giunta provinciale non scherza affatto, al punto che pare sapere già oggi chi ricoprirà certi ruoli domani. Non si spiega altrimenti la delibera che bandisce il concorso per un posto di direttore d’ufficio al Museo Castello del Buonconsiglio, mentre risulta che quel posto sia già coperto da chi svolge anche, provvisoriamente, le mansioni di sostituto del dirigente.

Su questo “mistero” la Consigliera del PD del Trentino Lucia Maestri ha depositato oggi una interrogazione, sulla base di una prassi che vorrebbe che un concorso venisse bandito quando il relativo incarico risultasse scoperto, ma evidentemente così non è, se la Giunta provinciale già sembra sapere chi sia il vincitore del concorso per dirigente del Servizio e quindi provvede in anticipo a bandire un concorso per coprire il posto che potrebbe essere lasciato vacante dal vincitore del concorso per dirigente.

L’interrogazione prova così ad approfondire la logica che ha mosso le scelte della Giunta provinciale; tutte le possibili conseguenze delle stesse e se si conosce già il vincitore del posto per dirigente, bandendo così in anticipo un concorso per coprire un eventuale posto di direttore d’ufficio che potrebbe liberarsi in futuro.

///

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: UNA GIUNTA PROVINCIALE CHE PREVEDE IL FUTURO

Ma qualcuno, per favore, vuole decidersi a spiegare alla Giunta provinciale che i concorsi pubblici non sono foglie di fico, oppure inutili orpelli amministrativi, bensì atti che necessitano di una piena e totale trasparenza?

La domanda nasce obbligata, davanti a taluni comportamenti amministrativi che rasentano il ridicolo.

Risulta infatti alla scrivente che sia stato bandito di recente dalla Giunta provinciale, un concorso pubblico per ricoprire un posto ed una figura già presenti nella dotazione organica del “Museo Castello del Buonconsiglio Monumenti e Collezioni provinciali”, quella cioè di direttore dell’Ufficio tecnico, posizione attualmente ricoperta dal Sostituto del Dirigente.

Con la deliberazione n. 706 d.d. 23.05.2024 infatti, il Presidente della Giunta provinciale bandisce un concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica di direttore al quale affidare l’incarico di preposizione all’”Ufficio gestione immobili, personale e di custodia e manutenzione”, incardinato presso il Servizio tecnico del Museo stesso.

L’atto amministrativo, nel mentre approva il bando di concorso, proroga contestualmente l’attuale incarico temporaneo di direttore affidato al Sostituto del Dirigente. Fin qui nulla da ridire, salvo poi scoprire che quel posto è già coperto da tempo.

Ma cosa potrebbe quindi accadere, se la persona che attualmente copre i due incarichi – direttore del suddetto Ufficio e Sostituto del Dirigente – non dovesse risultare vincitrice del concorso per il ruolo di Dirigente del Museo, liberando così il posto di direttore dell’Ufficio? Rientrerebbe forse nelle mansioni di direttore di un Ufficio che, nel frattempo è già stato coperto da un altro dipendente?

Evidentemente la Giunta provinciale possiede lo straordinario dono della preveggenza, perché altrimenti non si spiegherebbe il senso – quanto meno logico – delle decisioni assunte.

Prassi vorrebbe infatti che il concorso per direttore dell’ufficio venisse bandito dopo che tale incarico è rimasto scoperto, ad esempio a seguito dell’assegnazione della persona preposta ad altro incarico, ma è palese che invece la Giunta sa già chi vincerà il concorso per la dirigenza del Servizio e quindi – esibendo una straordinaria capacità programmatoria – bandisce già il concorso per coprire l’Ufficio che, forse, rimarrà vacante.

Oppure la Giunta provinciale è a conoscenza delle decisioni che l’attuale Sostituto del Dirigente vorrà assumere, qualora non risultasse vincitore del concorso per Dirigente del Museo.

In tutti i casi si tratta di una “lungimiranza” che lascia interdetti, proprio per la meccanica consequenzialità di decisioni che attengono il futuro e che quindi non possono essere ipotecate ora per allora, a meno che non si voglia manifestare una penetrazione del futuro del tutto inusuale a queste latitudini e figlia di culture ben diverse da quelle dell’autonomia.

La Giunta provinciale ha insomma bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per ricoprire un posto che ha, a tutt’oggi, un dipendente di ruolo già preposto ed inquadrato. Siamo veramente al di là del bene e del male.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

– su quali esigenze di funzionalità e di logica poggia l’assunzione della citata deliberazione n. 706 d.d. 23.05.2024, alla luce delle considerazioni riassunte in premessa;

– se la stessa prevede la possibilità che l’attuale Sostituto del Dirigente non superi il relativo concorso per diventare Dirigente a tutti gli effetti e quindi rientri nel suo ruolo;

– in caso di risposta affermativa, come intende comportarsi la Giunta provinciale con il dipendente che, nel frattempo, avrà vinto il concorso pubblico per coprire il posto di direttore di un Ufficio che ha già in essere un suo direttore;

– sulla base di quali capacità la Giunta provinciale è in grado oggi di fare previsioni sul futuro e quindi di adottare scelte che, ai mortali, appaiono quanto meno bizzarre;

– se la stessa Giunta provinciale conosce già – ed in base a quali elementi – il nominativo del vincitore del concorso per Dirigente del “Museo Castello del Buonconsiglio, Monumenti e Collezioni provinciali” ed ha quindi agito, bandendo in anticipo il concorso per direttore di un Ufficio assegnato all’attuale Sostituto del Dirigente, al fine di rendere sempre più funzionale la struttura provinciale.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta