LAV * ORSI TRENTINO: « GRAVISSIMO CHE LA PROVINCIA DI TRENTO NON ABBIA ADEMPIUTO AD INTIMAZIONE DEL TAR, SUGLI ACCERTAMENTI DELLE STRUTTURE RIFUGIO »

18.29 - giovedì 11 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

GRAVISSIMO CHE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NON ABBIA ADEMPIUTO AD INTIMAZIONE TAR SU ACCERTAMENTI STRUTTURE RIFUGIO

LAV: QUESTO CONFERMA LA TOTALE MANCANZA DI VOLONTÀ DEL PRESIDENTE FUGATTI DI NON UCCIDERE MAMMA ORSA JJ4

La Provincia Autonoma di Trento non ha adempiuto all’intimazione del TAR presente nel decreto n. 27 del 2 maggio 2023 perché non ha fornito nella data prevista di oggi alcuna “copia della documentazione degli accertamenti istruttori

sulle strutture italiane e straniere che si sono proposte di ospitare l’orsa Jj4” nonché non ha fornito alcun “preventivo di spesa per l’eventuale suo trasferimento” nonostante le offerte di disponibilità di LAV siano sempre state corredate

dalla specifica che le spese di trasferimento saranno a carico dell’associazione animalista.

LAV ritiene gravissima questa non risposta della Provincia perché, oltre ad essere una riconferma della totale mancanza di volontà del Presidente Fugatti di non uccidere l’orsa Jj4, salvezza auspicata anche dalla famiglia Papi, è anche una totale mancanza di rispetto nei confronti del Tribunale regionale della giustizia amministrativa.