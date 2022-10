COMPAGNIA “NOTTE DELL’ORSO“ * “URSUS-ANATOMIA DI UN RITO“: « IL 30/10 ALLE 20.45 IL DEBUTTO DELLO SPETTACOLO AL TEATRO DI VILLAZZANO (TN) »

16.31 - lunedì 24 ottobre 2022

Ricompaiono gli Orsi in Trentino L’epilogo di ‘Chi ha paura dell’Orso?’ Arriva in Trentino per il suo atto conclusivo la ricerca artistica “Chi ha paura dell’Orso?” sul rapporto tra Orso e Uomo. Il progetto nel 2020 aveva arricchito e intrattenuto l’estate trentina attraverso tre performance di teatro partecipato e un ciclo di cinque salotti culturali. Dopo l’unanime riscontro di pubblico e di partecipazione e la dimostrazione di voglia e d’interesse attorno a questo tema, la Compagnia ‘La Notte dell’Orso’ torna con due appuntamenti teatrali dal titolo ‘URSUS – anatomia di un rito’.

Domenica 30 ottobre, ore 20.45, presso il Teatro di Villazzano (TN) il debutto dello spettacolo dell’ideatrice del progetto e regista Laura Venturini a cui verranno affiancate i movimenti scenici di Alvise Gioli e le musiche di scena di Giovanni Dinello.

La replica, giovedì 3 novembre, ore 20.30, presso il Teatro dei Frari a Venezia a disposizione del pubblico veneziano che aveva già potuto godere dell’anteprima della performance del 2020 in un vero e proprio ritorno a casa della compagnia.

Motore e fulcro di un percorso fatto di racconti frammentati, danze primitive accennate e mutamenti dall’interno all’esterno del corpo dei partecipanti, la figura dell’Orso esce dal Sogno di Tatjana, frammento del romanzo in versi Eugenio Oneghin di Aleksandr Puškin.

‘In questi due anni’ riporta la regista Laura Venturini ‘la crisi pandemica ha continuamente rimandato il debutto di questa restituzione teatrale ma ci ha permesso di indagare ancora più in profondo la relazione particolare, se non unica, creatasi in Trentino fra Uomo e Orso. L’esperienza del 2020, la collaborazione fra artisti e la comunità locale, il supporto di tutte le amicizie strette durante il nostro periodo di residenza trentina meritava un ‘lieto fine’ organizzativo, un evento di restituzione al pubblico di quanto abbiamo appreso.

Al pubblico che speriamo di riabbracciare nuovamente in sala proponiamo una esplorazione di sé attraverso la narrazione rituale e la sua efficacia simbolica, cui fa da guida e totem l’Orso.”

In scena la Compagnia ‘Notte dell’Orso’: Martina Sosio (Dani), Vittorio Tommasi (Joze), Asja Skatchinski (Irma), Alvise Gioli (Lorenzo) e Isabella Sponchiado (Vida).

L’evento del 30 ottobre, ore 20.45 a Villazzano (TN) è a pagamento (12€ intero, 10€ ridotto) mentre l’evento del 3 novembre, ore 20.30 a Venezia, è ad ingresso gratuito ed è consigliata la prenotazione sul sito Eventbrite.it.

PROGETTO “Chi ha paura dell’Orso?”

Ricerca artistica condivisa sul tema rapporto Orso-Uomo sul territorio Trentino.

La compagnia artistica “Notte dell’Orso” composta da giovani performer, musicisti, danzatori, attori, scenografi e costumisti, investiga il rapporto Uomo-Orso allo scopo di realizzare uno spettacolo teatrale ispirato ad un frammento del romanzo in versi ‘Oneghin’ di Puškin.

Nell’interpretazione dell’autrice e regista, Laura Venturini, il tema arcaico dell’Ignoto, elemento estraneo e temibile, è simboleggiato dall’Orso.

Lo spettacolo teatrale ricava linguaggio espressivo e stile drammaturgico dalla ricerca artistica che titola “Chi ha paura dell’Orso?” con luogo in Trentino, ove il progetto Life Ursus ha visto la reintroduzione dell’orso bruno e dove il simbolo Orso e il tema Ignoto arrivano, nell’immaginario comune, a sovrapporsi fino a coincidere. La coesistenza storica e attuale fa emergere la fascinazione e la controversia necessarie allo sviluppo dell’idea drammaturgica.

Mescolando performance collettiva, opera d’arte pubblica e rituale totemico contemporaneo, gli eventi di teatro partecipato previsti costituiscono il risultato della condivisione dell’esperienza con gli abitanti del luogo. I residenti, affiancando la Compagnia, sono parte attiva dello spettacolo come realizzatori e performer, generando così un dialogo profondo sul tema.

“Chi ha paura dell’Orso” è risultato vincitore del bando annuale per le produzioni culturali del 2020 di Fondazione Caritro – Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto alla vasta rete di collaborazioni territoriali trentine e venete cui capofila è SAT – Società Alpinisti Tridentini.

Si ringraziano Cassa Rurale Alta Valsugana, Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol, MUSE – Museo delle Scienze di Trento, Museo degli Usi e Costumi di S. Michele, Ecomuseo Valle dei Laghi, Civitates Terlago – comitato civico, Civitates Nazionale, Pro Loco Terlago, La Traversara, Associazione Interagiamo, Coro Paganella e Meta-Forte.

Un grazie sentito alla prof.ssa Franca Marchesin per il lavoro svolto in qualità di mediatrice sul territorio del progetto.

FB | IG: @chihapauradellorso

INFO EVENTI

Ursus – anatomia di un rito

Domenica 30 ottobre – ore 20.45

Teatro di Villazzano (TN)

Via Umberto Giordano, 6

Giovedì 3 novembre – ore 20.30

Teatro del Patronato dei Frari – Venezia

Calle Drio l’Archivio, 2464/Q

•

Ideazione e regia

Laura Venturini

Aiuto costumi

Asja Skatchinski, Martina Sosio, Laura Venturini

Movimenti scenici

Alvise Gioli

Musiche

Giovanni Dinello

•

Compagnia “Notte dell’Orso”

Alvise Gioli | Asja Skatchinski | Martina Sosio | Isabella Sponchiado| Vittorio Tommasi