UIL SCUOLA / IRASE / REGIONALE – TN-AA/SÜDTIROL – ISTITUTO RICERCA ACCADEMICA SOCIALE ED EDUCATIVA: ELINA MASSIMO: « È STATO (RI) COSTITUITO, PROPORRÀ PERCORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE »

16.24 - venerdì 18 marzo 2022

È stato (ri) costituito nei giorni scorsi l’IRASE Regionale Trentino Alto-Adige Südtirol – Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa. Fortemente voluto dalla UIL Scuola, l’Istituto si inserisce nella rete nazionale IRASE, con un’attenzione particolare per i temi specifici dell’autonomia della nostra Regione.

Sempre più centrali sono, in questo periodo, le tematiche relative alla formazione delle nuove generazioni, al ruolo della scuola, alla ricerca metodologica anche in rapporto alle molte innovazioni tecnologiche. Sempre meno sono, per contro, le proposte che l’amministrazione offre agli operatori del sistema scolastico, proposte che – al di là dei seppur necessari aggiornamenti sugli adempimenti burocratici e normativi – avviino un reale dibattito ed offrano nuovi impulsi alla riflessione pedagogica, all’innovazione metodologica, alla ricerca di finalità ed obiettivi capaci di fare davvero la differenza.

La nuova IRASE T.A.A.S. intende proporre percorsi di formazione del personale della scuola; promuovere attività di ricerca in relazione ai problemi dell’istruzione, della formazione professionale e della cultura; favorire una riflessione critica sulla qualità dei processi educativi, sull’adeguamento costante del sistema formativo in Trentino Alto Adige, sullo sviluppo delle diverse figure professionali operanti nel mondo della scuola; avviare un confronto reale e sistematico sulle questioni relative all’educazione, aperto anche alle tematiche comunitarie ed internazionali.

L’istituto è costituito come un’associazione alla quale potranno iscriversi le lavoratrici e i lavoratori della scuola e della cultura; sarà coordinato dalla Presidente dott.ssa Elina Massimo e da una Giunta Esecutiva e si avvarrà della collaborazione di un Comitato tecnico-scientifico composto da esperti anche di rilevanza nazionale ed internazionale.

Elina Massimo

Presidente IRASE TAAS