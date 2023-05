APSS TRENTINO * OSPEDALE TIONE: « NUOVA AREA DIURNA DI CHIRURGIA E ORTOPEDIA, CON FUNZIONI DI PRERICOVERO E DAY SURGERY »

17.05 - lunedì 8 maggio 2023

L’assessore alla salute Stefania Segnana ha visitato questa mattina la nuova area diurna dell’ospedale di Tione, con funzioni di prericovero e di day surgery delle Unità operative di chirurgia e ortopedia. Hanno accompagnato l’assessore nel sopralluogo il direttore generale Antonio Ferro e il direttore medico dell’ospedale Andrea Ziglio. Il sindaco di Tione, Eugenio Antolini, e il presidente della comunità delle Giudicarie, Giorgio Butterini, impossibilitati a partecipare all’incontro, hanno comunque fatto pervenire i loro saluti, a sottolineare come la nuova dotazione sanitaria rappresenti un momento importante non solo per il capoluogo Tione ma per tutto il territorio giudicariese. L’opera, che rientra nel più ampio programma di potenziamento dell’ospedale, è frutto di un investimento di 630mila euro. I nuovi servizi sono ospitati nelle stesse stanze dove per molto tempo è stato attivo il reparto di ostetricia e ginecologia. E adesso quelli spazi così legati alla memoria e agli affetti dei giudicariesi vengono riconsegnati alla popolazione.

«L’inaugurazione dei nuovi spazi messi a disposizione di medici, personale sanitario e pazienti rappresenta un motivo di orgoglio non solo per noi ma per tutta la comunità che gravita attorno all’ospedale di Tione – ha commentato l’assessore alla salute Stefania Segnana nel corso della visita. Spazi ampi e confortevoli garantiscono una miglior qualità delle prestazioni sanitarie e quindi in ultima analisi della capacità di dare risposte al bisogno di cura dei cittadini. Il nostro impegno come Giunta è quello di garantire la presenza di ambulatori e presidi sanitari territoriali funzionali e moderni, distribuiti su ciascun territorio, capaci di risultare attrattivi sia per il personale medico che ci lavora quotidianamente sia per coloro che intendono scegliere i nostri ospedali come luoghi di lavoro in futuro».

La nuova area diurna è ospitata al terzo piano dell’ospedale. È costituita da un’ampia stanza per i ricoveri di un giorno con quattro posti letto, un soggiorno/attesa e tre ambulatori utilizzati anche per le attività di prericovero. La modalità operativa day surgery consente di eseguire interventi chirurgici o procedure diagnostiche invasive, come la correzione dell’insufficienza venosa e interventi di chirurgia della mano, limitando il ricovero in ospedale alle sole ore del giorno. Il paziente può quindi fare ritorno al proprio domicilio già la sera evitando il pernottamento in ospedale.

Alcuni ambulatori dell’area diurna svolgono attività di prericovero, che consiste nella valutazione e preparazione dei pazienti che devono essere sottoposti a interventi ortopedici o chirurgici. Il modello organizzativo messo in atto presso l’ospedale di Tione permette l’esecuzione di tutte le visite e gli approfondimenti diagnostici necessari (esami di laboratorio, radiologici, ECG, ecc.) nel corso della stessa giornata. Questa attività, che riguarda circa mille pazienti all’anno, è fondamentale per la corretta presa in carico del paziente, in precedenza era situata al secondo piano della struttura. Ora è stata trasferita nei nuovi spazi adiacenti alle unità operative chirurgiche, con un deciso miglioramento nell’organizzazione dei servizi.

«La riorganizzazione e razionalizzazione degli ambienti dell’Unità operativa di chirurgia e di ortopedia dell’ospedale di Tione rientra nella promozione di una rete chirurgica diffusa in tutte le strutture ospedaliere del Trentino con lo scopo di garantire l’equilibrio tra prossimità delle cure e specializzazione ed equità di accesso a tutti i cittadini – ha dichiarato il direttore generale di Apss Antonio Ferro. Un intervento che dimostra la volontà di investire e potenziare le strutture territoriali e ospedaliere di valle, andando incontro alle esigenze di prossimità dei cittadini senza perdere nulla riguardo alla qualità e alla sicurezza. A partire da quest’anno infatti l’attività chirurgica e ortopedica è stata ampliata in collaborazione con professionisti provenienti da altre strutture sanitarie provinciali: ne è un esempio l’attività degli specialisti dell’Unità operativa multizonale di urologia che operano, alcuni giorni del mese, a Tione».