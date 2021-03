VIDEOINTERVISTA AL SEGRETARIO UIL SCUOLA DEL TRENTINO, PIETRO DI FIORE * FOCUS SU: « PRECARI – STABILIZZAZIONI – RIPARTENZA – INNOVAZIONE – NORMATIVA »

1) PRECARI

Come valuta la situazione dei precari nella scuola trentina?

2) STABILIZZAZIONI

Ritiene, come segretario di Uil Scuola del Trentino, che le misure per la stabilizzazione dei precari della scuola siano efficaci e rispondenti alle reali necessità della stessa? Al contempo sono rispettati i diritti di stabilizzazione dei lavoratori precari? Soprattutto quelli di lungo corso?

3) RIPARTENZA

Segretario Di Fiore: quali sono le proposte del sindacato Uil Scuola per la “ripartenza” del sistema scolastico trentino, dopo l’emergenza Covid?

4) INNOVAZIONE

Anche alla luce del “Patto nazionale per l’innovazione”: come reputa si possa profilare una nuova stagione contrattuale?

5) NORMATIVA

Ultima domanda: a 15 anni di distanza dall’approvazione della Legge 5/2006 (la “Salvaterra”) a suo avviso servirebbe una nuova Legge per la scuola in Trentino? Se sì, in quali termini?