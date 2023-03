ITALIA 1 – “ FREEDOM – OLTRE IL CONFINE “ * PUNTATA 20 MARZO 2020, « EGITTO, LA STORIA DELL’ANTICA BIBLIOTECA DI ALESSANDRIA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

09.02 - martedì 21 marzo 2023

In questa puntata: in Egitto, per raccontare la storia dell’antica Biblioteca di Alessandria ed entrare nella nuova Bibliotheca Alexandrina; in Emilia Romagna per parlare di fantasmi nel Castello di Bardi; in Piemonte per salire sopra la cupola ellittica più grande del mondo, nel Santuario Regina Montis Regalis; in Sardegna, per vedere la Roccia dell’Orso e chiedersi se esistano pietre e luoghi con capacità curative e continua la serie Un museo in dieci minuti.

