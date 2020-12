AMBROSI (LEGA) * MANOVRA PAT:  « PROFESSIONISTI E LAVORATORI DEL MONDO DELLO SPETTACOLO, APPROVATI DUE EMENDAMENTI PER SOSTENERLI »

“Dopo l’approvazione dell’Ordine del Giorno che istituisce un apposito registro per professionisti ed operatori del mondo dello spettacolo e della cultura, contribuendo così anche a favorire una formazione che possa migliorarne la competitività, sono lieta di dare notizia di altri due emendamenti, approvati nel corso della discussione della Manovra di Bilancio provinciale, in favore di questa categoria.

Sostanzialmente questi due emendamenti, intervenendo all’articolo 13 della Legge di stabilità – articolo che disciplina, per l’anno in arrivo, il Fondo straordinario a sostegno dell’ambito dello spettacolo e disposizioni in materia di attività culturali – sono volti a garantire che una quota di tale Fondo possa, oltre che a ristorare, essere destinata ad uno specifico rilancio del settore, facendo sì che si possano così gettare le basi per una sua effettiva ripartenza.

Inoltre, con un altro emendamento da me presentato ed approvato sempre sul tema, si sono inclusi anche i lavoro con contratto di lavoro intermittente o con lavoro discontinuo tra i beneficiari degli aiuti provinciali. In questo modo, chi era già escluso da questi aiuti perché precario, potrà esserne incluso e il mondo dello spettacolo nel suo insieme – e non solo una parte – sarà oggetto del sostengo che la Giunta Fugatti e l’Assessore Bisesti in particolare intende assicurare ad esso.

Con questi due emendamenti, insomma, si conferma il mio impegno in favore di una categoria professionale che mi è molto cara; non solo perché presiedo la competente Commissione provinciale in materia di cultura, ma anche perché sono profondamente convinta del fatto che la cultura non sia solo intrattenimento, essendo invece un vero e proprio tesoro di civile, di tradizione e identità, di cui il Trentino è ricchissimo e che dobbiamo fare il possibile, anche in questa fase pandemica, per preservare”

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Alessia Ambrosi.