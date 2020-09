ON. BIANCOFIORE (FI) * COALIZIONI: « L’SVP È UN PARTITO CHE FA CAPO AL POPOLARISMO EUROPEO, L’APPOGGIO A CARAMASCHI è IRRAZIONALE »

Biancofiore: Svp è un partito del Ppe. appoggio a Caramaschi è irrazionale. Mi chiedo cosa nel pensi l’On. Dorfmann che siede nei banchi del PPE del parlamento europeo grazie a Forza Italia, dell’appoggio dato dal suo partito, anche rinnegando la maggioranza provinciale di centro destra, al candidato sindaco delle sinistre italiane a Bolzano.

La SVP è un partito che fa capo al popolarismo europeo al quale aderiscono tutti i partiti del centro destra europeo. Come può continuare a schierarsi per spicciolo opportunismo con coloro che rappresentano valori diametralmente opposti a quelli della minoranza sudtirolese? Mi auguro che Dorfmann senta il dovere di dare indicazioni coerenti al suo collocamento politico ai suoi elettori di lingua tedesca.

Non che abbia creduto un momento solo all’ipotesi di appoggio della Südtirolervolkspartei al nostro candidato sindaco del centro destra unito Roberto Zanin, ma il restare blockfrei come a Merano sarebbe stato auspicabile per la dignità stessa del partito di raccolta.

Per quanto mi riguarda, essendo l’unica eletta del mio partito in provincia, nata e residente a Bolzano, confermo l’appoggio incondizionato e di cuore degli elettori di Forza Italia che si riconoscono in me al candidato di Bolzano Roberto Zanin e anche a quello di Alleanza per Merano, Dario dal Medico.

Auspico infine che quest’ultimo riceva l’endorsement anche degli alleati di Lega e FDI, vista l’importanza storica della sua eventuale vittori nella città del Passirio.

*

Michaela Biancofiore

parlamentare FI e Membro del coordinamento di Presidenza