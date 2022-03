ACAV – ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTI VOLONTARI / TRENTO* “GIORNATA MONDIALE ACQUA“: « IN UGANDA REALIZZATI MIGLIAIA DI POZZI, GRAZIE A QUESTI INTERVENTI SONO DIMINUITE LE MALATTIE »

10.34 - lunedì 21 marzo 2022

Il 22 marzo da 30 anni si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day). Per Acav questa ricorrenza è ogni anno l’occasione per fare il punto sulle iniziative di cooperazione che realizza nel Nord dell’Uganda. Acav ha realizzato migliaia di pozzi per fornire acqua sicura alle comunità e ai villaggi. Grazie a questo si è visto che le malattie, spesso mortali per i bambini, legate all’uso dell’acqua infetta, sono diminuite costantemente ed è nel contempo aumentata la scolarizzazione delle bambine e delle ragazze.

Poi due anni fa per la pandemia il governo ugandese ha chiuso le scuole per quasi due anni. La decisione ha avuto un impatto terribile sui bambini e sulle bambine, e non è difficile constatare che la dispersione scolastica è di nuovo in aumento. La prevenzione in tutto il mondo occidentale si basava sull’igiene e il distanziamento, ma che cosa si poteva fare in un paese dove l’acqua corrente è un privilegio di chi risiede in città e persino l’acqua dei pozzi, relativamente sicura, non è disponibile per tutti? La via dello sviluppo è davvero ardua e incerta, si fanno dei passi avanti e poi di colpo tutto sembra inutile e provvisorio.

E intanto avanza un nuovo grande e forse irreparabile sconvolgimento, che colpisce i paesi dove si lotta ancora contro la fame non meno di quanto colpisca la nostra agricoltura meccanizzata, evoluta, globalizzata: il cambiamento climatico.

Anche in Uganda si registra un incremento progressivo delle temperature accompagnato dal cambiamento del regime delle precipitazioni, con minor stagionalità delle piogge e incremento di eventi estremi. Siccità e inondazioni flagellano queste regioni tropicali, dove mancano tutte le infrastrutture adatte ad attenuarne gli effetti, come i sistemi di irrigazione e rete di canali per il deflusso delle acque piovane.

Una popolazione che cresce a un ritmo che è tra i più alti del mondo, una percentuale di giovani che arriva al 70%, la povertà e il sottosviluppo di una grande parte della popolazione, il cambiamento climatico: sono gli ingredienti per una crisi locale ma che inevitabilmente si ripercuoterà sul mondo, anche su di noi.

Pur nella gravità del momento che stiamo vivendo, con la pandemia e la guerra che stravolgono la nostra vita e interpellano la nostra coscienza, sarebbe un errore dimenticare le emergenze che costantemente si aggravano nel mondo. Nella loro ritualità stanca, le giornate mondiali come quella dell’acqua ci invitano a non distogliere lo sguardo e a non rallentare l’impegno.

*

Giorgio Boneccher

Presidente Acav