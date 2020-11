GHEZZI E COPPOLA (FUTURA) * LAVORATORI SPETTACOLO: « LA LEGGE REGIONALE PER GLI ARTISTI E LE ARTISTE, UN PICCOLO PASSO CONFUSO E INSUFFICIENTE »

Il ddl 30 approvato questa mattina dal consiglio regionale in favore degli artisti e delle artiste ci vede favorevoli in linea di principio alla necessità e all’urgenza di sostenere i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo dal vivo in un periodo drammatico a causa della pandemia.

Abbiamo però espresso un voto di astensione perché si poteva fare di più e meglio. I 500 euro annui sono troppo pochi, la norma è confusa e lacunosa e tutto è rinviato alle disposizioni delle due Province autonome.

Per questo il ddl 30 è solo un piccolo, parziale e insufficiente passo verso il riconoscimento della piena dignità degli artisti, delle artiste e di tutte le professioni che li accompagnano nello spettacolo dal vivo.

*

Paolo Ghezzi

Lucia Coppola

Gruppo consiliare regionale FUTURA