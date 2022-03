“ISTITUTO MARTINI“ – MEZZOLOMBARDO (TN) * AEREO SAVANNAH S”: « L’ULTRALEGGERO È STATO VENDUTO AD UN AEROCLUB FRIULIANO, A TRATTATIVA PRIVATA CON PREZZO BASE DI 40 MILA EURO »

10.01 - lunedì 21 marzo 2022

AGGIORNAMENTO 21/3/2022 – ore 15.06.

Nota Opinione: l’aero (informa la scuola) è stato venduto nella primavera scorsa -2021- ad un Aeroclub friulano. Con quel denaro è stata attivata la costruzione di un nuovo aeromodello (nell’estate 2021 erano già state assemblate le ali).

///

Avviso per l’alienazione mediante trattativa privata dell’aeromobile ultraleggero “Savannah S”.

Premesso che:

a partire dall’anno scolastico 2015/2016 l’offerta formativa dell’istituto di istruzione “Martino Martini” è stata ampliata con l’introduzione del corso di studi “Conduzione del mezzo aereo”, un percorso di studi altamente specialistico che si è affiancato al già presente indirizzo di studi “Trasporti e Logistica”;

in data 05 ottobre 2016, l’Istituto di Istruzione M. Martini ha sottoscritto un protocollo d’intesa “Sviluppo della filiera della formazione aeronautica in Trentino” con la Provincia Autonoma di Trento, l’Università degli Studi di Trento, Trentino Sviluppo S.p.A. di Rovereto, Fondazione “Edmond Mach” di San Michele all’Adige, Aeroporto “G. Caproni” S.p.A. di Trento, Italfly S.r.l. di Trento allo scopo di rafforzare la cultura aeronautica in una logica di sinergie combinate;

con delibera della Giunta provinciale n. 1260 del 29 luglio 2016 avente per oggetto “Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, art. 16. Assegnazioni a favore delle istituzioni scolastiche provinciali per spese non riconducibili alle assegnazioni ordinarie” è stato assegnato un finanziamento di € 35.200,00 per l’acquisto di un kit di montaggio per la costruzione di un aeromobile ultraleggero al fine di creare un’attività laboratoriale per gli studenti del percorso suddetto;

con determinazione del Dirigente scolastico n. 35 del 10.11.2016, è stato assunto un impegno di spesa nei confronti della ditta I.C.P. S.r.l. S.P. 16 km 15,150 – 14022 Castelnuovo don Bosco (AT) P.IVA 00611190059 per l’acquisto per l’acquisto di 3 kit di montaggio con motore Rotax 912UL2S100HP, per la costruzione dell’ultraleggero Savannah S per un importo complessivo di € 35.200,00;

con determinazione del Dirigente scolastico n. 86 del 05.12.2018 è stato assunto un impegno diretto nei confronti di un’altra azienda, la NorthAir Aviation di Bonardi Simone di Robecco Pavese (PV) accreditata nel settore della produzione per la costruzione di aerei ultraleggeri, per un importo pari a €uro 10.287,60 (Iva inclusa) sul capitolo 402330 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 in quanto la ditta I.C.P. S.r.l. nel corso del tempo non è riuscita a soddisfare le richieste dell’Istituto e pertanto è stato diminuito l’impegno iniziale dello stesso importo;

con nota prot.n. 6891 del 30.11.2018 del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca con cui davano atto che era in corso di approvazione il provvedimento relativo al finanziamento straordinario per la copertura dei costi relativi all’ultimazione della costruzione dell’aereo “Savannah S” per un importo pari a € 28.935,00;

che nell’anno 2020 sono stati effettuati gli ultimi acquisti per il completamento dell’aereo comportando nei diversi anni un costo complessivo di € 70.551,38 come di seguito specificato:

€ 64.127,30 con acquisti di materiale in conto capitale

€ 6.424,08 con acquisti di materiale in parte corrente;

in data 05.03.2020 è stato immatricolato l’aereo con il certificato di identificazione di apparecchio per il volo da diporto o sportivo n° I-D555 con le seguenti caratteristiche:

Costruttore: ICP srl

Modello apparecchio: SAVANNAH S

Motore: Rotax 912 ULS2-01 SN: 9571421 (log book number LS-041-0219) Num. Ser. Costruzione: 16-10-54-0508

Struttura: biposto

Posto pilota: Sinistro

Dimensioni: cm 660,00; 898; 258

Peso: kg. 472,50

Potenza: CV 100

Anno costruzione: 2020

In data 14.09.2020 a seguito dell’immatricolazione, l’aereo è stato iscritto al numero 9912 dell’inventario dell’Istituzione scolastica con un valore pari ad euro 64.127,30 corrispondente al materiale di consumo acquistato in conto capitale;

in data 26.09.2020 è stato effettuato il collaudo dell’aeromobile presso l’aeroporto Caproni di Trento, come da verbale depositato agli atti;

Il Dirigente Scolastico

VISTA la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 – Sistema educativo di istruzione e formazione

del Trentino – e s.m.;

VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009, n°20-22/Leg) per quanto compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011;

VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche e integrazioni relativa alle “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento”, ed in particolare l’art. 55 comma 2 e l’art. 78 bis 1, nonché il relativo Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm;

VISTO l’art. 37 comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” che prevede: “I beni mobili dichiarati fuori uso ai sensi dell’articolo 42, comma 4, e i materiali residuati da lavorazione possono essere alienati mediante trattativa privata sulla base del valore determinato rispettivamente in sede di dichiarazione di fuori uso o di indizione della trattativa privata.

VISTO l’art. 42 comma 3 della legge legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” che prevede: “ I beni mobili divenuti inservibili o non più idonei all’uso cui risultano destinati sono dichiarati fuori uso ed eliminati dal relativo inventario con verbale di accertamento che ne determina anche il valore di stima e l’eventuale destinazione.

VISTO il piano triennale delle attività e il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 adottati con delibera del Consiglio dell’Istituzione scolastica n. 14 del 21 dicembre 2020;

VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023 adottato con determinazione del Dirigente scolastico n. 92 del 22 dicembre 2020;

VISTE le caratteristiche tecniche dell’aeromobile riportate nel dettaglio sul sito web del venditore I.C.P. https://www.icpaviazione.it/?page_id=803

CONSIDERATO che il bene è stato utilizzato per le attività didattiche di volo per un totale di 25 ore a vantaggio degli studenti e docenti dell’Istituto Martini;

CONSIDERATO lo stato del bene sottoposto a vendita, “usato” e non “nuovo”;

CONSIDERATE le motivazioni di merito specificatamente dettagliate nell’allegato alla presente

determinazione (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che è necessario procedere all’approvazione dell’avviso di vendita del bene in oggetto (allegato A) e del Modulo offerta per l’acquisto dell’aeromobile (allegato B) come allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA che con la presente determinazione si invitano i soggetti interessati a presentare il modulo con l’offerta per l’acquisto dell’aeromobile;

DETERMINA

1 Di dare atto che la vendita dell’aeromobile deriva dalla necessità dell’Istituto di concentrare la didattica sulle competenze necessarie alla costruzione del mezzo aereo e non solo sulle conoscenze e capacità di veicolare un ultraleggero;

2. Di dare atto che con i proventi della vendita l’istituzione scolastica andrà ad autofinanziare un’ulteriore analoga progettualità per i prossimi anni scolastici acquistando il materiale necessario per assemblare con i propri studenti un aeromobile.

3. Di dare atto che il valore stimato per la vendita dell’ultraleggero è pari a € 40.000,00 per le seguenti motivazioni:

• l’aeromobile è considerato sul mercato come bene “usato” e che annovera 25 ore di volo già effettuate per lo svolgimento del collaudo e delle attività didattiche con gli studenti e docenti dell’istituto;

• l’aeromobile è ritenuto didatticamente non più produttivo e oneroso per il suo mantenimento e i costi di manutenzione e perciò suscettibile di dismissione;

• il prezzo di mercato è stato definito a seguito di confronto con ditte specializzate nel settore;

4. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa l’avviso di vendita a trattativa privata del aeromobile ultraleggero “Savannah S” di proprietà dell’Istituzione scolastica di cui all’allegato A e il Modulo offerta per l’acquisto dell’aeromobile di cui all’allegato B allegati alla presente determinazione quale parti integranti e sostanziali;

5. Di pubblicare il presente avviso in amministrazione trasparente sotto la sezione “bandi e contratti”.

6. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, art. 7. del Regolamento di attuazione della legge provinciale 7/1997 e s.m. approvato con D.P.G.P. di data 26 marzo 1998 n. 6/78/Leg.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Tiziana Rossi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole

tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)

171142193 17/03/2021 13:27:15 – Allegato Utente 2 (A02)

Allegato A – Avviso di vendita

A chi di interesse

Pubblicato in Albo online Pubblicità legale d’Istituto Amministrazione trasparente

AVVISO DI VENDITA CON TRATTATIVA PRIVATA DEL BENE MOBILE

Aeromobile ultraleggero “Savannah S”

VISTA la determinazione del Dirigente Scolastico n. 24 del 16.03.2021 avente ad oggetto “Avviso per l’alienazione mediante trattativa privata dell’aeromobile ultraleggero “Savannah S”;

VISTE le motivazioni che hanno portato l’istituzione scolastica ad attivare la procedura di vendita del bene in oggetto, come dettagliatamente riportate nell’Allegato 1 al presente avviso;

VISTE le caratteristiche tecniche e il valore commerciale dell’aeromobile, come da listino del del venditore I.C.P. raggiungibile al sito web: https://www.icpaviazione.it/;

l’Istituto di Istruzione Martino Martini, con sede in Via Giorgio Perlasca 4 a Mezzolombardo, Codice Fiscale 80015240221, in persona del legale rappresentante Tiziana Rossi nata Napoli, il 30.03.1971 che interviene e agisce nella sua qualità di dirigente scolastico

RENDE NOTO

ai sensi dell’art 37 comma 1 e 42 comma 3 della L.P. 23/90 che intende procedere alla alienazione a trattativa privata del seguente bene di proprietà dell’istituzione scolastica, ritenuto didatticamente non più produttivo, oneroso per il suo mantenimento e perciò suscettibile di dismissione, al prezzo base di € 40.000,00:

Velivolo, modello I.C.P. SAVANNAH S – VDS AVANZATO – 912ULS GARMIN G3X TOUCH 7 –

Serial number 16-10-54-0508, kit Anno 2016 – VDS avanzato triciclo, pitch trim elettrico e doppi freni, così di seguito dettagliatamente descritto:

• Opzione doppia cloche con flap elettrici (Valore 854,00). Luci nav e strobo Aveo Powerburst daylite (Valore 590,00). Ore da nuovo 25

• Motore Rotax 912 ULS 100hp, nuovo (02/2019) da distributore Sorlini S.p.a., installazione AB avio, airbox, pompa elettrica

• Elica DUC Helice Swirl Inconel 3 pale in fibra di carbonio, passo variabile a terra. Valore 2.045,00 – Paracadute Balistico Junkers Magnum lightspeed 475kg payload – 300km/h. Radio COMM Trig TY91 TSO Sistema completo, radio VHF, 57d, 6W con interfono. Transponder Trig TT21 TSO ATC sistema completo, transponder mode S, 57d. ELT ACK E-04 406/121.5 MHz

• Pannello strumenti su suite G3X Touch 7” con batteria di backup TCW oltre a Altimetro e Anemometro analogici da 3”1/8

• Sono parte integrante della vendita i seguenti ricambi: nr. 4 filtri per airbox, nr. 1 pompa elettrica 94000414N1, nr. 8 filtri olio Rotax, nr. 1 pompa meccanica Rotax 893115, nr. 2 relais avviamento Rotax 992818, nr. 2 coppie ferodi freni ICP, nr. 4 plug candele Rotax 265249, nr. 1 regolatore di tensione 912, nr. 6 candele 912 Rotax 297652, nr. 6 copertoni incluse camere d’aria originali ICP 15×6.00-6, Kit Moquette Savannah S;

CONDIZIONI GENERALI

Sono ammessi a presentare la propria offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che posseggano la capacità di impegnarsi per contratto, ai quali non sia stata applicata la pena accessoria/sanzione della incapacità/divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e che siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui all’Allegato A del presente avviso. Tale avviso non vincola l’Istituzione scolastica alla vendita del bene.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La procedura sarà espletata mediante offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base

d’asta. Saranno escluse le offerte con importo inferiore rispetto al prezzo base. Le offerte dovranno:

1. essere presentate conformemente al modello Allegato B);

2. dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e corredate di autocertificazione

richieste come da modello (Allegato B);

3. completi della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;

4. pervenire in busta chiusa, se consegnate a mano presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico

sito in via Giorgio Perlasca 4 a Mezzolombardo, oppure a mezzo PEC all’indirizzo

martini@pec.provincia.tn.it

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta dovrà pervenire con le modalità suddette, entro e non oltre le ore 12.00 del 26 marzo 2021. Prima della scadenza è possibile prendere visione della documentazione tecnica inerente il bene in vendita presso l’Istituzione scolastica, solo previo appuntamento, scrivendo all’indirizzo mail: martini@pec.provincia.tn.it.

INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

Il giorno 26 marzo 2021, una commissione appositamente costituita procederà alla valutazione delle offerte individuando il contraente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa rispetto al prezzo base.

La designazione del contraente avrò luogo anche qualora pervenga una sola offerta valida pari o superiore al prezzo base.

Qualora ricorra l’ipotesi di offerte di analogo valore si terrà conto dell’ordine di arrivo. L’aggiudicatario dovrà provvedere con oneri e spese a proprio carico al ritiro del bene. L’aeromobile è attualmente depositato presso l’hangar dell’Aeroporto Caproni di Trento.

E’ possibile visionare il bene attraverso le fotografie allegate al presente bando.

STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Il trattamento dei dati pervenuti verrà effettuato in conformità alle disposizioni di legge Per le questioni non regolamentate dal presente Avviso è competente il Foro di Trento.

In caso di aggiudicazione della gara, l’acquirente garantirà, con formale dichiarazione scritta, quanto segue:

la stipula del contratto di cessione dei beni entro e non oltre tre giorni dall’aggiudicazione definitiva;

il saldo del prezzo entro e non oltre sette giorni dalla stipula del contratto e contestuale consegna dell’attestazione di versamento di quanto pattuito

Il trattamento dei dati pervenuti verrà effettuato in conformità alle disposizioni di legge Per le questioni non regolamentate dal presente Avviso è competente il Foro di Trento. ///// Allegato 1: Le motivazioni della vendita dell’aeromobile. L’Istituto di istruzione Martino Martini di Mezzolombardo applica una didattica attiva, centrata sulle competenze da costruire più che sulle conoscenze da veicolare, riaggrega i saperi attorno a progetti significativi e generativi, a loro volta, di sapere critico e reale, verificato. Queste le premesse pedagogiche alla base del progetto che dal 2017 al 2020 ha impegnato studenti e docenti del corso in Tecnico della conduzione del mezzo aereo e Tecnico di Trasporti e Logistica nella costruzione di un velivolo metallico vds avanzato, modello I.C.P. Savannah S, acquistato in kit di montaggio. Il progetto si è collocato nel contesto dello startup del nuovo indirizzo Conduzione del mezzo aereo, attribuito al Martini solo da pochi anni a questa parte e coinvolto in una serie di azioni collaterali: 1. istituzione di un apposito protocollo di rete per lo sviluppo della cultura aeronautica con tutta una serie di enti istituzionali trentini: FEM (Fondazione Edmund Mach), FBK (Fondazione Bruno Kessler), Università di Trento, Trentino sviluppo, PAT, nucleo elicotteristi, Muse, azienda Italfly; 2. certificazione FISO-AFIS (ente abilitato a erogare corsi e esami per l’ottenimento della Licenza di Operatore del Servizio di Informazioni Volo), ottenuta da ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) nel 2017; 3. avvio dal Settembre 2018 del percorso di accreditamento EASA (European Aviation Safety Agency) / ENAC a “Parte 147”. L’approvazione rilasciata in accordo alla Parte 147 conferisce alle organizzazioni di addestramento il privilegio di effettuare corsi ed esami validi a tutti gli effetti per il rilascio e/o l’estensione della LMA a Parte 66 (Licenza di Manutenzione Aeronautica) in ambito europeo. In Italia solo 14 aziende sono accreditate ‘Parte 147’ tra cui: Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A, Piaggio Aero Industries S.p.A, Leonardo Aerospazio (ex Finmeccanica) S.p.A. Le figure professionali formate in questo percorso quinquennale post diploma sono altamente specializzate e ricercate in tutta Europa. Il progetto di costruzione del Savannah S è unico in Italia e ha puntato ben più in alto del mero “assemblaggio”. L’attività ha coinvolto non singole classi, ma un team trasversale di classi seconde, terze, quarte e quinte. Si è quindi costruita una squadra orizzontale: studenti di diverse età, insieme a docenti e tecnici di laboratorio, piloti ed esperti territoriali del settore hanno effettuato preliminarmente lo studio dei disegni, la catalogazione delle parti, la gestione dell’inventario costruito in un database scritto in linguaggio php, la comprensione delle tecniche di costruzione specifiche – strutturali, meccaniche ed elettroniche. La squadra è poi passata alla fase operativa, assemblando carlinga, ali, motore, sistema elettrico: le discipline di Meccanica, Fisica, Scienza della navigazione, Elettronica, Logistica sono state rafforzate e vissute in contesto reale, non memorizzate con astruse formule poco comprese e attinte ai manuali. Gli studenti si sono anche confrontati col modo di lavorare tipico dell’industria aeronautica con attenzione allo Human Factor ed ai processi di Situational Awareness applicati su un velivolo reale.

Ultime, ma non ultime, le competenze trasversali: lavorare in team, leggere i segnali, prevenire e risolvere i conflitti, sintetizzare i pensieri individuali in una azione di squadra, supportare chi è in difficoltà, integrare tutti in ottica inclusiva. Il velivolo dell’Istituto Martini è stato ufficialmente “inaugurato” il 6 giugno 2019 alla presenza di tutti gli stakeholder che hanno reso l’impresa possibile e contestualmente consegnato in esercenza alla Scuola di Volo dell’Aeroporto Caproni.

E’ stato poi messo in linea e usufruito per 25 ore di volo dagli studenti del Martini nel corso dei mesi Febbraio-Marzo 2021 grazie alla collaborazione con l’aeroporto Caproni, al quale è stato ceduto in esercenza. E’ ora del tutto evidente che il progetto è “piattaforma attiva” dell’attività didattica: l’esperienza effettuata non può rimanere un unicum dell’offerta formativa del Martini, ma deve farne parte permanente e costante, in modo da offrire a tutti gli studenti in Conduzione del mezzo aereo tale impagabile possibilità. Queste le motivazioni che inducono ora a porre in vendita il bene con una procedura ad evidenza pubblica, in quanto la mission di un’istituzione scolastica non è possedere beni “statici” dal punto di vista della generazione delle competenze, in questo caso un aeroplano, ma coinvolgere gli studenti in processi di apprendimento generativi di sapere e tali da arricchire il capitale culturale del territorio. I proventi della vendita andranno ad autofinanziare, dunque, un ulteriore analoga progettualità per i prossimi a.s., anche alla luce della costituenda organizzazione PART 147, che vede il Martini impegnato ad ottenere da ENAC i privilegi per poter istituire un corso di manutentori di elicotteri. Addestrare i propri studenti alla costruzione di un aeromobile costituirà così una validissima officine preparatoria al percorso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Tiziana Rossi