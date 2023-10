A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: « SCONFITTA CON LA PERGOLETTESE 2-0 AL “VOLTINI”, IL MATCH È DECISO DALLE RETI DI PICCININI E TONOLI »

18.03 - sabato 14 ottobre 2023

Il Trento cede per 2-0 alla Pergolettese: al ‘Voltini’ il match è deciso dalle reti di Piccinini e Tonoli. Nell’ottava giornata di Serie C Now i Gialloblù vengono sconfitti in trasferta dalla Pergolettese. Nel primo tempo apre le danze Piccinini mentre nella seconda frazione raddoppia di testa Tonoli. Venerdì 20 ottobre alle ore 20:45 al Briamasco arriva la Pro Sesto.

Il Trento, nell’ottava giornata di Serie C Now, esce sconfitto dallo stadio Voltini di Crema per mano della Pergolettese che s’impone per 2-0 grazie alle reti di Piccinini nel primo tempo e di Tonoli nella seconda frazione. Cronaca. Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Barison, Obaretin e Vitturini. In mezzo al campo agiscono: Brevi, Sangalli e Rada mentre il terzetto offensivo è formato da Anastasia e Pasquato ai lati con Petrovic al centro dell’attacco.

La prima occasione è di marca trentina con il rasoterra di Pasquato che chiama alla risposta Soncin che devia in angolo. Gli uomini di Tedino spingono con continuità e qualche minuto più tardi colpiscono anche un palo con Anastasia. Alla mezz’ora sono ancora gli aquilotti a calciare verso la porta, nuovamente con l’ex Sangiuliano City, e poi con Vitturini. In entrambe le circostanze però Soncin para senza problemi.

La Pergolettese, nel finale di prima frazione, si scuote e alza il proprio baricentro: al 35’ impegna Russo con una conclusione di Capoferri e al 44’ passa in vantaggio per effetto della deviazione ravvicinata di Piccinini che è il più lesto a ribadire in rete la corta respinta di Russo sul tiro di Mazzarani. Durante la seconda frazione il Trento attacca alla ricerca del pareggio ma è la Pergolettese a rendersi maggiormente pericolosa con una punizione di Artioli che s’infrange contro la traversa.

Al 70’ la Pergolettese raddoppia per effetto del colpo di testa di Tonoli che devia in rete un calcio d’angolo ben battuto da Artioli. Nel finale il Trento ci prova a testa bassa ma, complice la doppia inferiorità numerica, prima per l’infortunio di Sipos e poi per l’espulsione di Sangalli, non riesce a rientrare in partita. I gialloblù rimangono così al momento, con nove punti conquistati, al dodicesimo posto in graduatoria. Venerdì prossimo alle ore 20:45 appuntamento casalingo, per la nona giornata del campionato di Serie C Now, contro la Pro Sesto.

TABELLINO

U.S. PERGOLETTESE – A.C. TRENTO 1921 2-0 (1-0)

RETI: 44’pt Piccinini, 24’st Tonoli

PERGOLETTESE (3-5-1-1): Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti (20’ Cerasani), Aucelli (44’st Jaouhari), Artioli, Figoli, Capoferri (44’st Lambrughi); Mazzarani (1’st Piu); Guiu Vilanova (30’st Caia). A disposizione: Cattaneo, Andreoli, Bignami, Caccavo. Allenatore Abbate Matteo

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini (1’st Vaglica), Barison, Obaretin, Vitturini; Brevi (1’st Attys), Sangalli, Rada (30’st Suciu); Anastasia (21’st Terrani), Petrovic (12’st Sipos), Pasquato. A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Trainotti, Ferri. Allenatore: Bruno Tedino

ARBITRO: Francesco Burlando di Genova

ASSISTENTI: Alessandro Marchese di Napoli e Damiano Caldarola di Asti

IV UFFICIALE: Alberto Poli di Verona

NOTE: pomeriggio estivo, cielo velato, temperatura attorno 24°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 10’ Guiu Vilanova, 28’pt Barison, 18’st Artioli, 22’st Sipos, 30’st Obaretin, 30’st Aucelli. Espulsi: 41’st Sangalli. Recupero: 4’+4’. Totale spettatori: 658.

INTERVISTE

BRUNO TEDINO dopo la sconfitta per 2-0 contro la Pergolettese: “Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni ma purtroppo non siamo riusciti ad andare in vantaggio. Nel secondo tempo, dopo l’infortunio di Sipos e l’espulsione di Sangalli, non siamo più riusciti a colpirli. La Pergolettese quest’oggi ha giocato bene e ha fatto un buon possesso. Questo pomeriggio la squadra ha tenuto bene il campo ma purtroppo, a causa di due distrazioni, abbiamo perso la gara. La Pergolettese è una formazione che gioca un buon calcio ma in questo periodo ci sta girando bene poco o nulla. Le due distrazioni su palla inattiva sono state fatali. Non possiamo permetterci certi errori. Anche oggi abbiamo avuto diverse occasioni che potevamo concretizzare ma non siamo riusciti a sfruttarle. Ora dobbiamo uscire da questo momento con la forza del lavoro. Amo questa società, la città e tutte le persone che ci seguono sempre costantemente. Per loro dobbiamo rimboccarci le maniche e dare di più. Sono sicuro che la squadra, già nella prossima partita, farà un salto di qualità”.



CRISTIAN PASQUATO

“Stiamo cercando di capire quali potrebbero essere le cause di questa flessione. Allo stesso tempo è vero che se avessimo sfruttato gli episodi costruiti quest’oggi, saremmo qui ad analizzare una partita diversa. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare quanto fatto. Loro, forse, hanno avuto leggermente di più il pallino del gioco ma soprattutto sono stati bravi a concretizzare le poche occasioni che hanno avuto. Dobbiamo continuare a lavorare senza buttarci giù eccessivamente”.

FOTO: Carmelo Ossanna