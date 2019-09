PAT * ELETRIC MOBILITY DAY: « VENERDì 20 SETTEMBRE IL CONVEGNO AL MUSE E LO SPETTACOLO CON LOREDANA CONT »

Eletric Mobility Day, la giornata della mobilità elettrica. Venerdì 20 settembre al MuSe convegno, e poi lo spettacolo di e con Loredana Cont.

La Settimana Europea della Mobilità, iniziata ieri in tutt’Europa e promossa dalla Commissione Europea, si concluderà il 22 settembre. Il tema dell’edizione di quest’anno è la mobilità pedonale e ciclabile.

Grazie al sostegno del Progetto Europeo Life Prepair, il 20 settembre sarà una giornata dedicata alla mobilità elettrica. In Trentino, al MuSe, con il patrocinio della Provincia autonoma saranno organizzati da Neogy (Dolomiti Energia e Alperia) alcuni eventi sia per gli operatori del settore sia per i privati cittadini. Alle 15 sarà presentato a cura della Provincia autonoma il Piano della Mobilità elettrica con l’intervento del vicepresidente e assessore all’ambiente Mario Tonina. Alle 18 lo spettacolo di e con Loredana Cont grazie all’intervento di Progetto Prepair. Lo spettacolo è gratuito e aperto a tutti.

Il Concerto si svolgerà nel Parco del MuSe se il tempo lo consentirà, altrimenti in Sala Conferenze preceduto dal Convegno. In esposizione ci saranno auto elettriche e, volendo, si potranno prenotare dei test-drive. Sarà una buona occasione per riflettere sulle sfide del nostro mondo contemporaneo dove la mobilità elettrica potrebbe fare una bella differenza.