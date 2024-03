A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: “ 2-1 CONTRO VIRTUS VERONA, È IL QUARTO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO “

20.23 - sabato 9 marzo 2024

Segnano Obaretin e Brevi e il Trento batte 2-1 la Virtus Verona: è il quarto risultato utile consecutivo

Nella trentunesima giornata di Serie C Now il Trento s’impone 2-1 sulla Virtus Verona. A regalare il primo successo casalingo a Baldini sono Obaretin e Brevi. Nel recupero Zigoni segna per gli ospiti. Domenica 17 marzo alle ore 18.30 appuntamento allo Stadio ‘Tommaso Dal Molin’ contro l’Arzignano Valchiampo.

Nella trentunesima giornata di Serie C Now il Trento vince 2-1 allo Stadio Briamasco contro la Virtus Verona. Un successo che giunge al termine di una partita disputata con estrema attenzione dal collettivo di Baldini e che allunga così a quattro gare la striscia di risultati utili consecutivi. Cronaca. Mister Francesco Baldini conferma il 4-3-1-2 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Trainotti, Cappelletti e Obaretin. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Rada, Giannotti, mentre, alle spalle delle due punte Italeng e Caccavo, si muove Puletto come trequartista.

Il Trento parte fortissimo e al 15’ si costruisce la prima vera occasione dell’incontro: Caccavo recupera palla e s’invola verso la porta avversaria, lasciando partire un fendente che si stampa sulla traversa. Passano pochi minuti e i gialloblù ci provano nuovamente, questa volta con la conclusione di Italeng. Nonostante la proposizione offensiva degli aquilotti, il punteggio non cambia e al 22’ gli ospiti si fanno vedere con il colpo di testa di Cabianca. Ma è sul finire della prima frazione che gli uomini di Baldini trovano la meritata rete del vantaggio grazie ad Obaretin che sfrutta al meglio il prezioso assist di Rada, battendo Sibi con una meravigliosa pennellata che termina sotto la traversa.

Durante il secondo tempo le squadre preferiscono concentrarsi sulla fase difensiva, senza riuscire a rendersi particolarmente pericolose. Nella parte finale, grazie all’inserimento di Anastasia, i gialloblù tornano a farsi vedere nuovamente in attacco. È il numero sette trentino a provarci in più di un’occasione: prima dall’interno e poi dall’esterno dell’area di rigore. Sul finire di gara succede di tutto. Al 90’ è Brevi a far esplodere il Briamasco grazie ad una magia dalla distanza sulla quale Sibi rimane immobile. Nei cinque minuti di recupero la Virtus Verona prima trova la rete con Zigoni e poi rimane in inferiorità numerica per effetto della doppia ammonizione comminata a Mehic.

Termina così, sul punteggio di 2-1 in favore del Trento, la gara disputata allo Stadio Briamasco. Gli aquilotti salgono dunque momentaneamente all’ottavo posto con quarantuno punto in classifica. Il prossimo appuntamento per i gialloblù sarà domenica 17 marzo alle ore 18:30 in trasferta contro l’Arzignano Valchiampo allo Stadio ‘Tommaso Dal Molin’.

TABELLINO

A.C. TRENTO – VIRTUS VERONA 2-1 (1-0)

RETI: 45’pt Obaretin, 45’st Brevi, 49’st Zigoni

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Vitturini, Cappelletti, Trainotti, Obaretin; Di Cosmo (7’st Sangalli), Rada (15’st Brevi), Giannotti; Puletto (15’st Anastasia); Italeng (38’st Satriano), Caccavo (38’st Spalluto). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ferri, Pasquato, Terrani, Vaglica, Barison. Allenatore Francesco Baldini

VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi; Mazzolo, Ruggero, Cabianca; Vesentini (44’st Ronco), Begheldo (1’st Mehic), Danti (41’st Zigoni), Amadio, Manfrin (23’st Ambrosi); Demirovic, Nalini (1’st Menato). A disposizione: Zamboni, Voltan, Daffara, Mboe Ntube, Toffanin, Lodovici. Allenatore: Luigi Fresco

ARBITRO: Sig. Adolfo Baratta di Rossano

ASSISTENTI: Mattia Morotti di Bergamo e Tommaso Mambelli di Cesena

IV UFFICIALE: Federico Bruschi di Ferrara

NOTE: pomeriggio primaverile, cielo nuvoloso. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 7’pt Begheldo, 27’st Cabianca, 28’st Giannotti, 36’st Amadio. Espulsi: 50’st Mehic. Recupero: 0’+5’. Totale spettatori: 950 circa.

INTERVISTE

FRANCESCO BALDINI

“Sono molto contento per la città, i tifosi e la squadra. Volevamo fortemente questa vittoria e pertanto siamo felicissimi di averla trovata. I ragazzi sono stati bravi: nella prima frazione abbiamo fatto un po’ fatica a trovare gli spazi giusti visto che lo erano molto chiusi. Nel secondo tempo siamo riusciti, invece, a verticalizzare meglio, riuscendo anche a coinvolgere di più le punte. I nostri attaccanti hanno fatto un grandissimo lavoro, aiutando tutta la squadra. Sono arrabbiato per la rete subita nei minuti di recupero, avremmo potuto evitarla. Quella di oggi era una gara delicata e che ci permette di guardare al futuro con maggior tranquillità. Ora abbiamo 41 punti e possiamo guardare anche alla griglia playoff. Nelle prossime gare, dovremo sfruttare bene la tranquillità che ci siamo conquistati in questo momento. Mancano ancora sette partite alla conclusione del torneo: dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, pensando partita per partita”.

TOMMASO PIETRO BREVI

“Sono felicissimo per la mia prima rete con la maglia del Trento. Quando mi è arrivata la palla, ho subito pensato di calciare. Per fortuna è andata bene. Ho segnato e abbiamo vinto, meglio di così non poteva andare. Mister Baldini, in queste settimane, ci ha aiutato molto. E lo si vede anche dai risultati che stanno arrivando. Ci ha insegnato a non mollare mai e ad aiutarci l’uno con l’altro. Questo è il mio primo anno tra i professionisti. Voglio continuare a crescere e migliorarmi”.

Foto: Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921