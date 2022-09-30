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“RETE DEI CITTADINI PER TRENTO“ * BYPASS FERROVIARIO: « INCONTRO PUBBLICO CON MARTINA MARGONI E PAOLO ZADRA, MATTARELLO (13/10 – ORE 20.30) »

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