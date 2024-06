ISTAT * MORTALITÀ IN ITALIA: «NEL 2021 I DECESSI SONO STATI 706.969, QUASI 40MILA IN MENO RISPETTO AL 2020»

11.20 - lunedì 3 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel 2021 mortalità in calo, ma resta più elevata rispetto ai livelli pre-pandemia. Nel 2021, i decessi sono stati 706.969, quasi 40mila in meno rispetto al 2020, ma circa 110mila in più se si considera la media degli anni 2018 e 2019. L’eccesso nei confronti del 2018-2019 è spiegato principalmente dalla mortalità per Covid-19.

Infatti, dopo gli aumenti generalizzati del 2020, nel 2021 si riduce la mortalità per le principali cause, a eccezione delle cause esterne (+5% rispetto al 2020). La mortalità per diabete e alcune malattie circolatorie resta comunque più elevata rispetto ai livelli pre-pandemici.

La mortalità totale e per Covid-19 si riduce rispetto al 2020 nel Nord, soprattutto nel Nord-ovest, aumenta invece nelle altre ripartizioni, in particolare al Sud e nelle Isole. Nel 2021, dopo l’aumento del 2020, torna ai valori pre-pandemici il numero di decessi che avvengono nelle strutture residenziali, dove diminuiscono fortemente i decessi per Covid-19.

Nel 2021 40 mila decessi in meno rispetto al 2020, cali per tutte le principali cause. Il presente report analizza in dettaglio i dati definitivi sulle cause dei decessi avvenuti in Italia negli ultimi anni, con particolare riferimento al 2020 e 2021. I dati sono desunti dalle schede individuali per la denuncia delle cause di morte compilate dai medici, sulle quali sono riportate informazioni demografiche, territoriali, sul luogo del decesso e sulle malattie o eventi esterni che hanno causato o contribuito alla morte. Da queste informazioni viene individuata la causa iniziale di morte, ovvero quella direttamente responsabile del decesso.

Il 2021 è l’anno più recente per il quale sono disponibili dati completi sulle cause di morte. I tempi di rilascio dei dati sulle cause di morte sono fortemente condizionati dalle tempistiche necessarie per la raccolta presso i comuni e la registrazione delle schede individuali, attualmente ancora compilate su supporto cartaceo, in attesa della norma attuativa che consenta il passaggio alla certificazione elettronica delle cause di morte come previsto dall’art 12 del DL 34/2020.

Nel 2021, il numero complessivo dei decessi è stato di 706.969. È diminuito rispetto al 2020 (746.324) di 39.355 unità, ma è più elevato rispetto alla media 2018-2019 (637.198).

Il maggior numero di decessi rispetto al 2018-2019 è attribuibile principalmente al Covid-19. Infatti, per quasi tutte le altre principali cause, nel 2021, si osserva, dopo l’aumento del 2020, un decremento che porta il numero di decessi a valori inferiori a quelli medi del 2018-2019. Fanno eccezione il diabete e le cause esterne. Il numero di decessi per diabete è aumentato rispetto alla media 2018-2019 (24.769 contro 21.572), ma mostra una lieve diminuzione rispetto al 2020 (25.739). I decessi per cause esterne (25.737) sono invece superiori sia al numero medio nel periodo 2018-19 (24.493) che a quello osservato nel 2020 (24.534).

Le cause di morte più frequenti nella popolazione si confermano nel complesso le malattie del sistema circolatorio (217.523 decessi) e i tumori (174.511), che insieme causano più del 55% dei decessi totali. Il numero dei decessi per le malattie del sistema circolatorio, che era aumentato nel 2020, è diminuito nel 2021, analogamente a quello che si osserva per tutte le cause nel complesso, mentre i tumori sono l’unico gruppo, tra le cause più frequenti, in diminuzione sia nel 2020 che nel 2021.

Il numero di decessi per Covid-19 (63.915), seppure in riduzione rispetto al 2020 (78.673) si conferma inferiore solo a quello per le malattie circolatorie e i tumori.

L’andamento del numero di decessi per le principali cause è simile nei due generi. Tuttavia, i decessi per cause esterne mostrano una diminuzione nel 2020 per gli uomini, che non si osserva per le donne. Tale riduzione è dovuta principalmente ai decessi per accidenti di trasporto.