LISIPO – LIBERO SINDACATO POLIZIA * COVID-19: DE LIETO, « MILITARIZZARE L’ITALIA? UN PLAUSO A DE LUCA, SERVONO TAMPONI PER GLI OPERATORI DELLA SICUREZZA E AI MILITARI »

Il Libero Sindacato di Polizia LI.SI.PO. – LI.SI.PO. – ha dichiarato il segretario generale Antonio de Lieto – plaude al Governatore della Campania Vincenzo De Luca, e concorda sulla dichiarazione di militarizzare l’Italia e attribuire poteri eccezionali alle forze dell’ordine, con l’obiettivo di contenere al massimo i decessi. E’ sotto gli occhi di tutti che i decreti, in più regioni, non sono stati rispettati da tanti cittadini pertanto, a giudizio del LI.SI.PO., occorre il “pugno duro”.

A tal riguardo, tenuto conto che gli operatori delle Forze di Polizia e dell’Esercito – ha continuato de Lieto – sono altamente esposti a rischio di contagio, il LI.SI.PO. rivolge un accorato appello al Capo del Governo affinché, per tutti gli operatori della sicurezza e tutti i militari impiegati in servizi di controllo del territorio, vengano disposti i tamponi per gli accertamenti del COVID-19. Predetti accertamenti sanitari, a giudizio del LI.SI.PO. – ha concluso de Lieto – possono essere fatti dal personale medico e paramedico già in organico alle Forze di Polizia e Forze Armate.