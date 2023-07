PAT * MALTEMPO: « VIABILITÀ 25 LUGLIO ORE 9.30, NON SI SEGNALA NESSUNA CHIUSURA STRADALE »

09.53 - martedì 25 luglio 2023

Maltempo, la viabilità alle ore 9.30 di martedì 25 luglio 2023.Non si segnala nessuna chiusura stradale. Gli ultimi fenomeni temporaleschi avvenuti dalla serata di ieri, lunedì 24 luglio, e la notte di oggi, mercoledì 25 luglio, hanno causato alcuni allagamenti, schianti di alberi e caduta di rami in piattaforma stradale. La gran parte di questi eventi sono di lieve entità, con ripercussioni trascurabili sulla viabilità.

Le operazioni di taglio e rimozione delle piante dalla sede viaria sono tutte prontamente iniziate durante l’evento, alcune sono già terminate con il ripristino della viabilità ed altre sono in via di conclusione.

Complessivamente al momento, non si registrano criticità lungo la rete viaria principale e non si evidenziano chiusure di strade.

Le uniche zone, con riferimento alla rete stradale provinciale, in cui si sono verificati eventi degni di rilievo, sono le seguenti:

Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO FOLGARIA – LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

SP 83 di Pinè: schianto di alcuni alberi in località Sveseri, in corso attività di pulizia carreggiata;

SP 108 della Val di Centa: a valle di località Centa, la strada è già stata liberata dagli schianti di alcuni alberi avvenuti nella serata di ieri.

Strade sett 3 – VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Sono in corso lavori di rimozione piante cadute e pulizia carreggiata lungo:

SS 50 del Grappa e passo Rolle, in località Forte Buso, nel comune di Predazzo;

SS 346 del passo San Pellegrino, tra Ronchi e Fango, nel comune di Moena;

SP 71 Fersina Avisio, in località Segonzano caduta di alcuni sassi in carreggiata.

Strade sett 4 – TRENTO – MONTE BONDONE – PAGANELLA

SP 59 tra Calliano e Nomi: allagamento nel sottopasso all’A22, transitabilità ripristinata;

SP 49 di Besenello e SP 90 Destra Adige, in prossimità di Nomi: colate di materiale in carreggiata, pulizia in fase di ultimazione.

Strade sett 6 – GIUDICARIE, RENDENA

SS 421 dei laghi di Molveno e Tenno: nel tratto lungo il lago di Molveno, colata di materiale in carreggiata;

SP 69: schianto di alcuni alberi, in corso fase finale di rimozione e pulizia.