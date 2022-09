AIDO – GRUPPO VALLAGARINA (TN) * “GIORNATA UN SÌ PER LA DONAZIONE 2022”: « PRESENTI NELLE PIAZZE DEL TERRITORIO, PER SENSIBILIZZARE L’OPINIONE PUBBLICA (1-2/10) »

12.14 - venerdì 30 settembre 2022

In occasione della “Giornata Nazionale Un Sì per la donazione 2022” organizzata domenica 2 ottobre dall’Associazione italiana donatori di organi per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di esprimere il proprio Sì alla donazione preventiva e consapevole di organi, tessuti e cellule, Aido Vallagarina sarà presente sia domani, sabato 1 ottobre, sia domenica con numerosi banchetti allestiti all’aperto.

I volontari dell’associazione saranno presenti sabato 1 ottobre ad Avio davanti alla Famiglia Cooperativa in piazza Roma dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19), a Nomi in Piazza Springa dalle 9 alle 12 e a Rovereto presso il Salone Sara di via Pasubio 58 sempre 9-12). Altri banchetti si troveranno a Brentonico sia domani (sabato 1) che domenica nella casetta di legno vicino alle Chiesa (orario 9-12 e 15-19) e nella piazza di Crosano (9-12).

Domenica 2 ottobreAido sarà con orario 9-12 davanti alle chiese di Folgaria, Terragnolo, Marano di Isera, Noarna, Pomarolo, Villa Lagarina, Pedersano, Serrada di Folgaria (17.30-19.30). Sempre domenica 2 Aido si troverà dalle 9 alle 12 a Isera davanti alla Famiglia Cooperativa e sarà presente a Rovereto davanti alla chiesa di San Giuseppe, mentre a Castellano sarà davanti al Salone Rosangela.