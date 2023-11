PAT * SP 71 FERSINA-AVISIO: « A LONA CHIUSURA AL TRAFFICO, PER LAVORI IN ORARIO SERALE E NOTTURNO (DAL 23/11 NON OLTRE IL 2/12) »

15.35 - mercoledì 22 novembre 2023

Dalle ore 20:30 di giovedì 23 novembre fino ad ultimazione dei lavori e comunque non oltre le ore 6:00 di sabato 2 dicembre

Sulla SP 71 Fersina-Avisio, a Lona, chiusura al traffico per lavori in orario serale e notturno.

Il Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento deve eseguire i lavori di consolidamento della carreggiata stradale a seguito dello smottamento avvenuto con le recenti piogge lungo la SP 71 Fersina-Avisio dal km 12,765 al km km 12,830 circa nell’abitato di Lona.

Per l’esecuzione di una parte delle opere è necessario chiudere al traffico la sede stradale pertanto, al fine di limitare i disagi alla circolazione, tali lavori verranno eseguiti in orario serale e notturno. La chiusura della strada provinciale è programmata a partire dalle ore 20:30 di domani, giovedì 23 novembre, fino ad ultimazione di lavori e comunque non oltre le ore 6:00 di sabato 2 dicembre con orario dalle ore 20:30 alle ore 6:00 del giorno successivo. Le deviazioni del traffico sono segnalate sul posto. Rimane percorribile la strada statale 612 della Val di Cembra.

Nel prossimo fine settimana, dalle ore 6:00 di sabato 25 novembre fino alle ore 20:30 di domenica 26 novembre, la strada SP 71 Fersina-Avisio rimarrà aperta al traffico.