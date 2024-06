FELICETTI * PARTNERSHIP: «SIGLATO L’ACCORDO CON FIDAL, L’AZIENDA TRENTINA FORNITRICE UFFICIALE DI CASA ITALIA AGLI EUROPEI DI ROMA (7-12/6)»

11.11 - mercoledì 5 giugno 2024

Pasta Felicetti per i campioni azzurri di atletica leggera. Dal 7 al 12 giugno l’azienda trentina sarà fornitore ufficiale di Casa Italia agli Europei di Roma.

Per il secondo anno consecutivo Felicetti – il brand che ha elevato la pasta d’alta quota ad eccellenza apprezzata dagli chef di tutto il mondo – accompagnerà i 116 campioni della squadra azzurra in uno degli appuntamenti sportivi più attesi della stagione: i Campionati europei di atletica leggera 2024, che si terranno a Roma dal 7 al 12 giugno.

Nell’ambito della partnership siglata con FIDAL, il Pastificio sarà official supplier di Casa Italia, l’hospitality house allestita dalla Federazione italiana di atletica leggera negli spazi di Officine Farneto, a pochi passi dallo stadio Olimpico: un luogo di incontro e di rappresentanza pensato per celebrare gli atleti al termine delle sessioni di gara, ma anche per promuovere le eccellenze del made in Italy. Per tutta la durata degli Europei, Felicetti sarà la pasta ufficiale di Casa Italia, presente nei menu in diversi formati e referenze.

«Il nostro sostegno a FIDAL conferma l’impegno di Felicetti nel promuovere i valori di cui lo sport è vettore privilegiato: la ricerca della qualità a ogni costo, la tensione verso l’eccellenza, l’importanza di una alimentazione sana – commenta Riccardo Felicetti, ad del pastificio – Per questo siamo orgogliosi di essere ancora una volta fornitore ufficiale di Casa Italia e di poter accompagnare in questa avventura tutti i campioni azzurri, ai quali facciamo il nostro più grande in bocca al lupo non solo per gli Europei, ma anche per le prossime Olimpiadi di Parigi. Tra i 116 atleti convocati, peraltro, c’è anche Nadia Battocletti, mezzofondista parte del team Felicetti “Passione per i primi” e detentrice dei record italiani nei 5.000 metri piani, nei 5 e 10 km su strada e nei 3.000 metri piani indoor: a lei va, naturalmente, il nostro tifo più grande».

Un pastificio tra le Dolomiti

Fondato nel 1908, il Pastificio Felicetti è una società per azioni nelle mani della famiglia del fondatore. Da quattro generazioni i Felicetti portano avanti una produzione altamente specializzata in Val di Fiemme, mentre la quinta generazione ha da poco fatto il suo ingresso in azienda. La storia del pastificio comincia nei primi anni del Novecento, quando Valentino Felicetti ebbe l’intuizione che l’acqua di sorgente e l’aria d’alta quota potessero conferire alla pasta di grano duro un sapore riconoscibile. Un esperimento imprenditoriale da cui è nata una dinastia di pastai tra le Dolomiti e un percorso produttivo di ricerca fortemente distintivo. Felicetti è l’unico pastificio in Europa situato sopra i 1000 metri di altitudine.

Felicetti per lo sport

La partnership con FIDAL, Federazione italiana di atletica leggera, conferma l’impegno di Felicetti per lo sport professionale a 360 gradi. Con il team di atleti “Passione per i primi”, l’azienda trentina ha infatti unito il proprio nome a quello di tantissime stelle, di atletica leggera ma non solo: oltre a Nadia Battocletti (mezzofondo) e ai due neo-campioni mondiali di biathlon – Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel – fanno parte del team anche Omar Visintin e Mirko Felicetti (snowboard), Melania Delai (tennis), Alessandro Pittin (combinata nordica) e Simone Daprá (sci di fondo). Il Pastificio è inoltre sponsor della squadra Aquila Basket di Trento.