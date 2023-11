FONDAZIONE CDT – ISTITUTO “DE GASPERI”* : « LA PROIEZIONE DEL FILM SUL CENTRO CHE IN MONTE BONDONE DAL 1957 AL 1996 OSPITÒ I FIGLI DI EMIGRANTI (30/11 – 17.30)

13.34 - mercoledì 22 novembre 2023

Dal 1957 al 1996 l’Istituto “Alcide De Gasperi”, situato sul Monte Bondone, ha ospitato i figli di famiglie dell’Italia meridionale che emigravano in Germania. Per molte famiglie che si trasferivano alla ricerca di un lavoro, era impossibile tenere i bambini con sé e per questo i piccoli venivano affidati alla struttura trentina. La loro storia è raccontata dal film documentario “Bambini di Frontiera”, realizzato dal regista e autore Emanuele Gerosa, proposto dall’Associazione Docenti senza Frontiere e sostenuto dalla Fondazione Cassa Rurale di Trento.

L’anteprima è in calendario

Giovedì 30 novembre alle ore 17.30

alla sala Nones di Palazzo Benvenuti – in via Belenzani 12 Trento

La proiezione sarà anticipata dagli interventi di Rossana Gramegna, presidente della Fondazione Cassa Rurale di Trento, di Silvia Defrancesco, presidente dell’Associazione Docenti senza Frontiere, del regista e autore del soggetto Emanuele Gerosa, alla presenza di rappresentanti istituzionali e della Fondazione Museo Storico del Trentino.

Il docufilm, con interviste ai protagonisti, fotografie e video d’archivio, è pensato per una successiva fruizione degli studenti delle scuole secondarie.

Si tratta di un capitolo significativo ma quasi sconosciuto della storia del territorio trentino: un luogo, l’Istituto “Alcide De Gasperi”, che ha permesso a migliaia di bambini e bambine di studiare e crescere, senza che fossero dimenticati il dolore e il trauma di trascorrere l’infanzia lontano dalla propria famiglia.