COMUNE DI TRENTO * MOBILITÀ: « DUE NUOVE LINEE DI AUTOBUS ELETTRICO, PER COLLEGARE LA CITTÀ CON LAVIS E ZAMBANA »

13.12 - lunedì 4 settembre 2023

La Giunta comunale ha approvato oggi il protocollo d’intesa per l’attivazione di un nuovo sistema integrato di linee del trasporto pubblico su gomma tipo “Brt” (bus rapid transit) per il collegamento della tratta Zambana – Lavis – Trento. Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Comune di Lavis e Trentino Trasporti spa hanno firmato questo accordo per attivare un servizio di trasporto pubblico sul percorso della rivisitata “linea 17” e su una nuova “linea 18”, lungo l’asse viabilistico di collegamento Zambana – Lavis – Trento mediante l’utilizzo di autobus elettrici acquistati da Trentino Trasporti spa con il Pnrr.

L’attivazione del nuovo sistema di linee si pone la finalità da un lato di servire i passeggeri della Trento Malè dalla stazione di Zambana alla stazione di Trento quale servizio sostitutivo per i periodi in cui si renderà necessaria la sospensione del servizio della FTM (il primo periodo è previsto a partire indicativamente dalla primavera 2024 per i lavori di realizzazione della nuova circonvallazione ferroviaria), dall’altro di incrementare la quota di offerta di mobilità attraverso la promozione dell’intermodalità, contribuendo a migliorare la sostenibilità ambientale del trasporto pubblico e a decongestionare il traffico cittadino sia di Trento che di Lavis.

Entrambe le linee verranno effettuate con mezzi elettrici: da 12 o 18 metri per la linea 18, da 12 metri per la linea 17. In tutti i casi si tratta di mezzi ad alta capacità di carico. L’effettuazione della nuova linea 18 avverrà in direzione sia nord che sud da Trento (piazzale della Trento-Malè) lungo via del Brennero, via Bolzano, via Alto Adige, SS12 fino alla rotatoria nei pressi della stazione della Trento -Malè di Zambana, con inversione di marcia alla stessa e capolinea in piazzale Stolcis (Lavis), dove verrà effettuata anche la ricarica elettrica.

La linea 17 in direzione nord si sovrapporrà alla nuova linea 18 fino a via Sponda trentina per poi andare a servire il sobborgo di San Lazzaro e quindi entrare nel centro di Lavis e portarsi a piazzale Stolcis per effettuare la sosta di capolinea e la ricarica elettrica. In direzione sud la linea 17 ripercorrerà lo stesso tracciato in senso inverso per ricollegarsi alla linea 18 in corrispondenza dell’incrocio tra via Sponda trentina e via Alto Adige.

Nel tratto di sovrapposizione le linee integreranno gli orari garantendo un cadenzamento di 15 minuti circa (implementabile nelle ore di punta). I percorsi delle linee 17 e 18 sono indicati nelle tavole allegate.

Tale sistema di trasporto pubblico è stato pensato auspicabilmente in sede propria su tratti di corsia preferenziale da realizzare in direzione sia nord che sud al fine di garantire una facile e rapida connessione in affiancamento a “cerniere di mobilità” (per l’integrazione modale e l’interconnessione tra servizio di trasporto pubblico e veicoli privati) da attivare in punti strategici di interconnessione posti lungo l’asse viabilistico interessato dal servizio.

Le quattro parti firmatarie si impegnano per tre anni a realizzare tutto quanto di propria competenza per la completa realizzazione del progetto.