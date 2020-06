(leggi le altre news di Opinione) CISL – FENALT – UIL FPL SANITà – NURSING UP * APRAN – CONTRATTO SANITà 2016/2018: « OGGI SOTTOSCRITTO IN VIA DEFINITIVA, CONCRETA RISPOSTA AI LAVORATORI DEL COMPARTO TRENTINO » Alle ore 19.30 le quattro sigle sindacali, Cisl, Fenalt, UIL Fpl Sanità e Nursing up ed Apran hanno sottoscritto in via definitiva la parte economica del contratto Sanità 2016/2018 dando una concreta risposta a tutti i lavoratori della Sanità trentina che da anni aspettavano questo momento. È stata data risposta alle richieste del personale sanitario, amministrativo/tecnico, oss e di supporto. Vi è l’impegno da parte dell’Assessorato di far si quanto contrattualmente previsto venga erogato in busta paga entro il 31 agosto. È stato ottenuta un’importante conquista con l’inizio del percorso di armonizzazione di tutto il personale dell’azienda sanitaria con la Provincia, la difesa dei fondi contrattuali è stata posta grande attenzione al disagio dei turnisti e alla valorizzazione professionale di tutte le categorie. Aspettiamo la convocazione per proseguire velocemente con la parte normativa e chiudere definitivamente il CCPL 2016/18. * Cisl – Giuseppe Pallanch Fenalt – Chiara Romani / Paolo Panebianco UIL FPL Sanità – Giuseppe Varagone Nursing up – Cesare Hoffer

