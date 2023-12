PAT * FESTIVITÀ: « LA MAGIA DEL NATALE SI RINNOVA A LUNDO, IERI L’INAUGURAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE CON L’ASSESSORE TONINA »

16.04 - mercoledì 27 dicembre 2023

La magia del Natale si rinnova a Lundo. Ieri l’inaugurazione del presepe vivente con l’assessore Mario Tonina. Un presepe speciale, che unisce la tradizione e la storia a un messaggio legato al presente: a Lundo, nelle Giudicarie, va in scena in questi giorni “Shalom”, la terza edizione del presepe vivente contemporaneo realizzato dalla Pro Loco locale, che per il 2023 ha pensato ad una dedica alla Terra.

Ieri l’inaugurazione, alla presenza dell’assessore provinciale alla cooperazione Mario Tonina, che ha sottolineato il valore della terra come bene prezioso a nostra disposizione e ringraziato tutti coloro che si impegnano nel corso dell’anno per realizzare l’evento, in particolare il presidente della Pro Loco Giorgio Trentini, tutti i volontari che preparano e danno vita alla rappresentazione e il consigliere comunale Cinzia Iori. Presenti anche il sindaco di Comano Terme Fabio Zambotti, i consiglieri provinciali Walter Kaswalder e Andrea de Bertolini e numerosi amministratori locali, oltre al parroco don Gianni Poli.

A Lundo tutti gli abitanti sono coinvolti nell’evento che fonde in modo sorprendente la magia del Natale con un tema di attualità: “Dedicato a Te(rra)” è un racconto di sabbia realizzato dalla sand artist Nadia Ischia sul testo inedito di Anna Sustersic. Fino a domani, giovedì 28 dicembre, sono previste quattro repliche giornaliere della rappresentazione, proposta dall’Ecomuseo della Judicaria : alle 17.30, 18.15, 19.00 e 19.45.

Inoltre, dalle 17.30 alle 20.30 ogni mezz’ora, nel teatro del paese va in scena la rappresentazione della Natività che diventa “presepe” dei giorni nostri a cura del Teatro Spazio 14 (gratuito con prenotazione obbligatoria presso info point in piazza). Attorno alla rappresentazione della Natività, cuore del presepe, gli avvolti delle case del paese ospiteranno antichi mestieri e locande, curate dalla Pro loco. Per arrivare è previsto un bus navetta gratuito (andata e ritorno) da Ponte Arche-Piazza del Municipio e da Dasindo-Piazzale Copag, dalle 16.30 alle 20.30.

Altre informazioni a questo link: