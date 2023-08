FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI * BILANCI: « VARIAZIONI TERRITORIALI 2021, IN TRENTINO SOCIETÀ IN UTILE AL 77,6% (RICAVI +27,8%) / IN ALTO ADIGE AL 75,4% (RICAVI +19,8%) »

Variazioni Territoriali 2021

Di seguito sono riportati i dati territoriali relativi alle variazioni percentuali dei ricavi e degli addetti e la percentuale delle società in utile nel 2021. Le regioni che fanno segnare la crescita più elevata dei ricavi sono Lazio (+39,2%), Friuli-Venezia Giulia (+33,2%) e Sardegna (+31,3%). Le regioni con la crescita dei ricavi più bassa sono Puglia (+20%), Sicilia (+19,5%) e Piemonte (+18,8%). Invece, le province più dinamiche in termini di incremento dei ricavi sono Trieste (+47,2%), Cagliari (+40,7%) e Roma (+40%). In fondo alla graduatoria troviamo Savona (+10,7%), Siracusa (+8,3%) e Arezzo (+3,6%). Sul fronte dei dipendenti, le province meridionali mostrano tutte un tasso di crescita più elevato in linea con il +6,5% della macroarea Sud contro il +2,1% del Nord-ovest e il +2,4% del Nord-est. Le province più dinamiche per il tasso di crescita dei dipendenti sono state Campobasso (+24,9%), Potenza (+20,7%) e Siracusa (+20,3%).

Sebbene tra macroaree territoriali non si registri un significativo divario in termini di quota di società che chiude il bilancio in utile, se non per un livello leggermente inferiore alla media della macroarea Centro (73,2% contro 75,7%), il divario tra province tende ad essere un po’ più marcato. Roma, ad esempio, che, come abbiamo visto sopra, presenta un tasso di crescita dei ricavi tra i più elevati, presenta una quota di società in utile tra le più basse (70,9%), preceduta solo da Grosseto (68,8%) e da Imperia (68,2%), mentre le province con il risultato migliore sono Salerno (80,9%) e Caserta (80,4%). La Campania, infatti, con il 79,6% è la prima regione con la quota più elevata di società che chiudono il bilancio 2021 in utile, seguita dal Veneto con il 77,9%.