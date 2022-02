PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * OLIMPIADI INVERNALI – PECHINO: FUGATTI E FAILONI, « IL TRENTINO AMOS MOSANER CON ROBERTA CONSTANTINI ORO NEL CURLING DOPPIO MISTO, UN RISULTATO INCREDIBILE »

18:07 - 8/02/2022

Oro olimpico per il cembrano Amos Mosaner.Le congratulazioni del presidente Fugatti e dell’assessore Failoni.

“Una gioia immensa per un risultato incredibile che entra nella storia dello sport italiano”. Così il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti e l’assessore allo sport Roberto Failoni, salutano la vittoria della medaglia d’oro nel Curling misto a coppie ottenuta oggi pomeriggio alle Olimpiadi invernali di Pechino dal cembrano Amos Mosaner, che insieme alla veneta Stefania Constantini ha trionfato nella finale contro la Norvegia.

“Stefania e Amos – commentano Fugatti e Failoni – hanno fatto davvero la storia, vincendo 11 incontri su 11 e conquistando così la prima medaglia olimpica per l’Italia in questo sport, ancora poco conosciuto nel nostro Paese. Un successo straordinario che ci riempie di orgoglio e che dovremo festeggiare al meglio, non appena Amos Mosaner tornerà in Trentino”.

“Questa vittoria, inoltre – aggiungono –, portata a casa da un trentino e da una veneta, rappresenta un ottimo viatico per le Olimpiadi che nel 2026 avranno come palcoscenico proprio i nostri territori”.