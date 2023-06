ARTIGIANELLI E CENTRO MODA CANOSSA * CAMPIONATI NAZIONALI IMPRENDITORIALITÀ: « IL “GRUPPO LOE“ AL PRIMO POSTO NELLA COMPETIZIONE TERRITORIALE TRENTINO »

19.36 - lunedì 12 giugno 2023

I ragazzi trentini alle finali nazionali di imprenditorialità. Ottimi risultati per Artigianelli e Centro Moda Canossa. 7 mila studenti, 122 scuole e 218 mini imprese. Questi i numeri del concorso Impresa in azione di “Ja Worldwide – Il futuro è junior”, in cui i ragazzi dell’Istituto Artigianelli e del Centro Moda Canossa di Trento sono riusciti a eccellere, arrivando con ben 5 gruppi alle finali nazionali tenutesi il 5 e il 6 giugno all’Università Bocconi di Milano.

Impresa in azione è un programma di formazione imprenditoriale, in cui gli studenti degli ultimi tre anni di superiori competono ideando e sviluppando una propria mini impresa. Seguiti da un docente e da un professionista del mondo delle imprese i ragazzi devono lavorare al concept di un’idea, per poi organizzare la propria impresa proprio come nel mondo reale. Devono trovare i fondi per finanziarsi, dotarsi di una struttura manageriale e gestire la produzione, la promozione e la vendita. Nel corso del progetto i giovani si trovano spesso a contatto con il mondo esterno, interfacciandosi con professionisti, aziende, mercato e istituzioni.

Il gruppo Loe Loe, formato da due studenti Artigianelli e da una studentessa del CMC, ha conquistato il primo premio nella competizione territoriale del Trentino. Si è poi tenuto un ulteriore turno di selezione online, durante il quale altri 4 gruppi di Artigianelli e del Centro Moda Canossa si sono guadagnati l’accesso alle finali nazionali. Su 60 idee imprenditoriali presentate alle finali, quindi, 5 erano proprio degli Istituti di Trento, che non solo sono stati gli unici trentini ad accedere all’ultima fase della competizione, ma anche gli unici Istituti professionali a competere al livello più alto. Un’ottima occasione per i ragazzi per confrontarsi col mondo delle imprese e sviluppare le proprie competenze imprenditoriali, ma anche un’ottima occasione per gli Istituti, che hanno potuto dimostrare la qualità dei propri modelli didattici innovativi, arrivando a competere con alcune delle migliori scuole italiane.