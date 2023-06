PAT * PENSIONATI 2020-2021: BISESTI, « GRAZIE PER LA DEDIZIONE CHE AVETE DATO ALLA SCUOLA TRENTINA, LAVORO PREZIOSO E FONDAMENTALE »

19.18 - lunedì 12 giugno 2023

Scuola, il saluto ai pensionati del 2020 e 2021.Oggi pomeriggio in sala Depero, presente l’assessore Bisesti. Sono circa 180 i dipendenti della scuola provinciale trentina – tra personale del comparto Ata, coordinatori pedagogici, insegnanti per la formazione professionale e responsabili amministrativi scolastici – andati in pensione da settembre 2020 a settembre 2021. Circa la metà ha partecipato oggi nel pomeriggio alla cerimonia di saluto che si è tenuta nella Sala Depero del palazzo della Provincia autonoma di Trento, alla presenza dell’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, del direttore generale della Provincia Paolo Nicoletti e del dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura Roberto Ceccato. “Grazie per il servizio, l’impegno e la dedizione che avete dato alla scuola trentina, il vostro lavoro quotidiano è prezioso e fondamentale nella crescita, tutta, del nostro sistema di formazione e istruzione”, è stato il messaggio dell’assessore Bisesti.

A ringraziare il personale anche il direttore generale della Provincia, Paolo Nicoletti e il dirigente generale del Dipartimento Istruzione Ceccato.

La cerimonia si è conclusa con la consegna del distintivo raffigurante l’Aquila di San Venceslao, simbolo della Provincia autonoma di Trento, e della pergamena di commiato firmata dal presidente Maurizio Fugatti.